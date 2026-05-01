Argentina celebra el Día del Trabajador desde el siglo XIX

Desde 1890 se conmemora en la Argentina el Día del Trabajador. La primera concentración de trabajadores se realizó en el barrio porteño de la Recoleta.
En pleno barrio porteño de la Recoleta se celebró por primera vez el Día del Trabajador en la Argentina. La reunión se inició a las 3 de la tarde del 1° de mayo de 1890 y se congregaron a unas 2.000 personas, una concurrencia numerosa para la época. Al día siguiente, los asistentes se enteraron de que habían perdido su jornal “por faltar al trabajo”.
Por iniciativa del club de trabajadores alemanes Vorwaerts ("Adelante", en español) se había constituido un comité obrero para convocar al mitin a todos los asalariados.
Con ese fin redactaron un manifiesto en el que explicaban, que “reunidos en el Congreso de París del año pasado los representantes de los trabajadores de diversos países, resolvieron fijar el 1° de mayo de 1890 como fiesta universal de obreros, con el objeto de iniciar la propaganda en pro de la emancipación social”.
Día del Trabajador: la primera celebración en la Argentina
El Día del Trabajador se celebra en gran parte del mundo el 1° de mayo como homenaje a lo sucedido el mismo día de 1886 en Chicago, Estados Unidos, cuando un grupo de trabajadores decidió hacer una huelga en Haymarket Square como reclamo por sus derechos laborales, reivindicando una jornada laboral de 8 horas.
La manifestación obrera en Chicago convocó a 40 mil almas y no tardó en ser reprimida por la policía, que dejó a los primeros seis muertos y decenas de heridos. Tras esos incidentes, se convocó a una manifestación mayor en Haymarket Square donde, en un confuso episodio, el 4 de mayo, explotó una bomba (alegada al anarquista Rudolph Schnaubelt) que mató a un policía e hirió a otros. Esa jornada pasó a la historia como la “Masacre (o revuelta) de Haymarket”.
Todo terminó con un juicio (años después considerado ilegítimo y deliberadamente malintencionado) contra ocho trabajadores de pensamiento anarcocolectivista y anarcocomunista. Cinco de ellos fueron condenados a muerte (uno se suicidó antes de ser ejecutado) y los otros tres fueron apresados. El movimiento obrero los llamó los “Mártires de Chicago”.