Día del Profesor: por qué se celebra hoy 17 de septiembre

La fecha homenajea a José Manuel Estrada, una figura clave de la educación argentina. Además, este jueves también se conmemora el Día del Psicopedagogo.
Cada 17 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Profesor, una jornada destinada a reconocer la tarea de quienes se desempeñan en la enseñanza secundaria y universitaria.
La fecha fue elegida en homenaje a José Manuel Estrada, intelectual, político y educador argentino que falleció el 17 de septiembre de 1894.
Estrada tuvo una destacada trayectoria vinculada con la educación. Fue profesor, rector y conferencista, y sus ideas tuvieron influencia en distintas generaciones de estudiantes y docentes.
Por este motivo, cada año el 17 de septiembre se utiliza para reconocer la labor de los profesores y su aporte a la formación educativa.
La fecha no es un feriado nacional, por lo que no implica una suspensión obligatoria de las clases. Las instituciones educativas pueden realizar actividades, actos o mensajes para reconocer a sus docentes.
El 17 de septiembre también se conmemora el Día del Psicopedagogo, una fecha destinada a reconocer a los profesionales que trabajan sobre los procesos de aprendizaje y desarrollo de las personas.
La Psicopedagogía estuvo históricamente vinculada con el ámbito escolar y las dificultades de aprendizaje, pero en las últimas décadas amplió sus áreas de intervención. Actualmente, sus profesionales también trabajan en hospitales, universidades, organizaciones sociales, organismos públicos y equipos interdisciplinarios.
Uno de los campos que adquirió mayor presencia es la Psicopedagogía Forense, que aplica conocimientos de la disciplina dentro de procesos judiciales. Los profesionales pueden intervenir como peritos y aportar evaluaciones e informes técnicos sobre aspectos relacionados con el desarrollo, las capacidades cognitivas, la autonomía y los procesos de aprendizaje.
En ámbitos como el fuero de familia, pueden participar en procesos de adopción, medidas de protección de derechos y dispositivos de revinculación familiar, entre otras intervenciones.
De esta manera, el 17 de septiembre reúne dos efemérides vinculadas con la educación y el aprendizaje: el Día del Profesor, en homenaje a José Manuel Estrada, y el Día del Psicopedagogo, que reconoce una profesión cuyo campo de acción se extendió más allá de las aulas.