Bomberos controlaron un feroz incendio en depósito en Sarandí

En tanto, trascendió que el incendio se habría iniciado cuando varias personas prendieron fuego residuos acumulados en el lugar lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente y, de inmediato, se desplegó un operativo para evitar que el fuego alcanzara sectores linderos.

Como consecuencia del siniestro, una densa columna de humo se desplazó sobre la zona y redujo la visibilidad de los conductores que circulaban por la autopista Buenos Aires-La Plata”.

Los primeros equipos de bomberos comenzaron a trabajar sobre el foco durante la tarde del miércoles, poco después de que se iniciara el incendio. Sin embargo, un cambio en la dirección del viento complicó el operativo y favoreció la propagación de las llamas sobre los residuos acumulados.

Frente a esta situación, pidieron que se enviara una autobomba adicional, según la información recogida. Con el paso de las horas, el despliegue sumó un total de 12 dotaciones, que trabajaron desde ayer: Villa Domínico, Wilde, Sarandí, Avellaneda, Dock Sud, Echenagucía y Lanús.

En el lugar también trabajó personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Avellaneda y efectivos policiales que realizaron un vallado perimetral para restringir el ingreso al sector afectado, donde se acumulan residuos y hay pastizales