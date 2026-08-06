Día del Veterinario argentino: por qué se celebra cada 6 de agosto

Con el paso de los años, la actividad veterinaria amplió significativamente su campo de acción. Hoy, estos profesionales no solo se ocupan de la atención clínica de mascotas y animales de compañía, sino que también cumplen un papel clave en la producción agropecuaria, el control de enfermedades zoonóticas, la inocuidad de los alimentos, la investigación científica, la conservación de la fauna y el bienestar animal.