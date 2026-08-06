Día del Veterinario argentino: por qué se celebra cada 6 de agosto

La fecha recuerda el nacimiento de la enseñanza de la Medicina Veterinaria en el país y homenajea a los profesionales que cuidan la salud animal y contribuyen a la salud pública.
Cada 6 de agosto se celebra en Argentina el Día del Veterinario, una fecha que reconoce la vocación, el compromiso y el trabajo de los profesionales dedicados al cuidado de los animales, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la salud pública.
La conmemoración tiene su origen en 1883, cuando comenzaron los cursos del Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, en la localidad bonaerense de Llavallol. Ese establecimiento se convirtió en la primera institución de estudios superiores de Medicina Veterinaria del país, marcando el inicio de la formación académica de la profesión en Argentina.
Con el paso de los años, la actividad veterinaria amplió significativamente su campo de acción. Hoy, estos profesionales no solo se ocupan de la atención clínica de mascotas y animales de compañía, sino que también cumplen un papel clave en la producción agropecuaria, el control de enfermedades zoonóticas, la inocuidad de los alimentos, la investigación científica, la conservación de la fauna y el bienestar animal.
Además, los veterinarios participan en campañas de vacunación, programas de prevención sanitaria y acciones de vigilancia epidemiológica, tareas fundamentales para proteger tanto la salud de los animales como la de las personas.
La efeméride también busca destacar el valor de una profesión que evolucionó al ritmo de los avances científicos y tecnológicos, reafirmando su importancia estratégica dentro del sistema sanitario y productivo del país.