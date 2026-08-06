Gran operativo de seguridad por la marcha frente al Congreso

Debido al despliegue de las sectores opositores en las calles porteñas, un total de 22 líneas de colectivos tuvieron que alterar sus itinerarios habituales: 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Para las unidades que transitan en sentido norte-sur, los desvíos operan por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que el flujo de este a oeste utiliza como vías alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio.

El funcionamiento del transporte subterráneo registra modificaciones operativas directas en la zona de influencia de la marcha. En la Línea A, la estación Congreso permanece totalmente cerrada al público, al tiempo que las paradas de Sáenz Peña y Pasco operan con restricciones preventivas ante la concentración de manifestantes.

Por su parte, en la Línea B se preeve un elevado caudal de pasajeros en la estación Callao, mientras que en la Línea E los accesos peatonales del nodo Entre Ríos presentan dificultades de circulación. La movilización de la fecha constituye la antesala de la tradicional marcha por San Cayetano prevista para la jornada de mañana, que unirá el barrio de Liniers con la Plaza de Mayo.

Recomendaciones para quienes deban circular por la zona