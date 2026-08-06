Gran operativo de seguridad por la marcha frente al Congreso

El Gobierno realizará un fuerte operativo y cortes por la marcha contra la reforma de la Ley de Propiedad Privada que se trata hoy en el Senado. La convocatoria frente al Congreso de la Nación está prevista para las 12:00.
Las inmediaciones del Congreso de la Nación se verán fuertemente afectadas desde este mediodía por una movilización masiva en contra de las reformas a la Ley de Propiedad Privada, a pesar de que se desestimó el artículo sobre la venta de tierras a extranjeros, encabezada por la UTEP, la CGT, las dos CTA, el peronismo bonaerense y sectores de izquierda.
La jornada de protesta, convocada en rechazo al proyecto oficialista sobre propiedad privada, provocará importantes complicaciones de circulación en el área céntrica de la Ciudad de Buenos Aires.
El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegara el habitual operativo comandado por las fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes. Aunque la concentración principal en la Plaza Congreso está pautada para las 12:00 —con el pico de afluencia estimado hacia las 17:00—, las autoridades recomendaron al público evitar el ingreso vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio.
Las áreas más afectadas sobre la vía pública se concentran en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.
Debido al despliegue de las sectores opositores en las calles porteñas, un total de 22 líneas de colectivos tuvieron que alterar sus itinerarios habituales: 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Para las unidades que transitan en sentido norte-sur, los desvíos operan por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que el flujo de este a oeste utiliza como vías alternativas las avenidas Jujuy y 9 de Julio.
El funcionamiento del transporte subterráneo registra modificaciones operativas directas en la zona de influencia de la marcha. En la Línea A, la estación Congreso permanece totalmente cerrada al público, al tiempo que las paradas de Sáenz Peña y Pasco operan con restricciones preventivas ante la concentración de manifestantes.
Por su parte, en la Línea B se preeve un elevado caudal de pasajeros en la estación Callao, mientras que en la Línea E los accesos peatonales del nodo Entre Ríos presentan dificultades de circulación. La movilización de la fecha constituye la antesala de la tradicional marcha por San Cayetano prevista para la jornada de mañana, que unirá el barrio de Liniers con la Plaza de Mayo.
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