Día Internacional del Jefe: por qué se celebra cada 16 de octubre y qué se necesita para ser un buen líder

De acuerdo con los planteos de especialistas en coaching ejecutivo, un jefe se caracteriza por organizar tareas, establecer normas y supervisar el cumplimiento de los objetivos, mientras que un líder también busca inspirar, acompañar y generar las condiciones necesarias para que su equipo pueda desarrollarse.

La diferencia se refleja en las formas de trabajar. Un jefe con un estilo autoritario puede recurrir a la presión, imponer sus decisiones y atribuirse los logros individuales o colectivos. En cambio, un líder promueve el diálogo, escucha otras opiniones, reconoce el esfuerzo de sus colaboradores y comparte los resultados alcanzados.

Entre las principales cualidades de un buen líder se destacan:

Comunicación: transmitir objetivos con claridad y escuchar las necesidades del equipo.

Empatía: comprender las dificultades de los trabajadores y considerar sus puntos de vista.

Respeto: tratar a todos de manera justa, independientemente de su cargo o función.

Trabajo en equipo: fomentar la colaboración y reconocer los aportes individuales.

Capacidad de motivación: acompañar el crecimiento profesional y generar confianza.

Formación continua: actualizar conocimientos y desarrollar habilidades para afrontar nuevos desafíos.

La comunicación, la empatía y el trabajo en equipo son algunas de las cualidades que distinguen a un líder de un jefe autoritario.

El coaching ejecutivo trabaja precisamente sobre estas competencias, con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes ocupan puestos de conducción y contribuir a mejorar el funcionamiento de las organizaciones.

Una fecha para reflexionar sobre el ambiente laboral

El Día Internacional del Jefe también genera cuestionamientos. Una de las críticas apunta a que los empleados no deberían sentirse obligados a comprar regalos o realizar homenajes a sus superiores, especialmente cuando existe una relación jerárquica que puede condicionar esas decisiones.

Por eso, algunas organizaciones optan por impulsar reconocimientos institucionales en lugar de trasladar esa responsabilidad a los trabajadores.

En definitiva, la jornada busca poner en valor las cualidades positivas del liderazgo y recordar que dirigir un equipo no consiste solamente en dar órdenes, sino también en escuchar, acompañar y liderar con el ejemplo. Un buen jefe puede marcar la diferencia en el clima laboral y en el desarrollo profesional de quienes trabajan con él.