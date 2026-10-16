Día Internacional del Jefe: por qué se celebra cada 16 de octubre y qué se necesita para ser un buen líder

La celebración nació en Estados Unidos por un particular olvido familiar. La fecha invita a reflexionar sobre el liderazgo, el respeto y la importancia de construir un buen ambiente laboral.
Cada 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Jefe, una jornada que busca reconocer a quienes tienen la responsabilidad de dirigir equipos de trabajo y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la manera en que ejercen su autoridad. Aunque para muchos la palabra jefe remite a órdenes y jerarquías, la fecha pone el foco en valores como la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo.
La historia de esta conmemoración tiene un origen particular. En 1958, Patricia Bays Haroski, quien trabajaba como secretaria en una compañía de seguros de Estados Unidos, impulsó la celebración después de olvidar el cumpleaños de su padre, que también era su jefe. La fecha elegida fue el 16 de octubre, día en que había nacido.
Cuatro años después, en 1962, la iniciativa recibió reconocimiento oficial en Illinois, cuando el entonces gobernador del estado, Otto Kerner, proclamó la celebración. Desde entonces, la jornada se extendió como una oportunidad para destacar la importancia de las relaciones entre quienes conducen una organización y sus trabajadores.
Más allá de los cargos y las responsabilidades, la fecha invita a distinguir entre ser jefe y ser líder. Aunque ambos roles pueden coincidir en una misma persona, no necesariamente significan lo mismo.
De acuerdo con los planteos de especialistas en coaching ejecutivo, un jefe se caracteriza por organizar tareas, establecer normas y supervisar el cumplimiento de los objetivos, mientras que un líder también busca inspirar, acompañar y generar las condiciones necesarias para que su equipo pueda desarrollarse.
La diferencia se refleja en las formas de trabajar. Un jefe con un estilo autoritario puede recurrir a la presión, imponer sus decisiones y atribuirse los logros individuales o colectivos. En cambio, un líder promueve el diálogo, escucha otras opiniones, reconoce el esfuerzo de sus colaboradores y comparte los resultados alcanzados.
Comunicación: transmitir objetivos con claridad y escuchar las necesidades del equipo.
Empatía: comprender las dificultades de los trabajadores y considerar sus puntos de vista.
Respeto: tratar a todos de manera justa, independientemente de su cargo o función.
Trabajo en equipo: fomentar la colaboración y reconocer los aportes individuales.
Capacidad de motivación: acompañar el crecimiento profesional y generar confianza.
Formación continua: actualizar conocimientos y desarrollar habilidades para afrontar nuevos desafíos.
El coaching ejecutivo trabaja precisamente sobre estas competencias, con el objetivo de fortalecer las capacidades de quienes ocupan puestos de conducción y contribuir a mejorar el funcionamiento de las organizaciones.
El Día Internacional del Jefe también genera cuestionamientos. Una de las críticas apunta a que los empleados no deberían sentirse obligados a comprar regalos o realizar homenajes a sus superiores, especialmente cuando existe una relación jerárquica que puede condicionar esas decisiones.
Por eso, algunas organizaciones optan por impulsar reconocimientos institucionales en lugar de trasladar esa responsabilidad a los trabajadores.
En definitiva, la jornada busca poner en valor las cualidades positivas del liderazgo y recordar que dirigir un equipo no consiste solamente en dar órdenes, sino también en escuchar, acompañar y liderar con el ejemplo. Un buen jefe puede marcar la diferencia en el clima laboral y en el desarrollo profesional de quienes trabajan con él.