“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, explicó, ante una consulta periodística acerca de la gira por Sudamérica. “Por tanto, dado que ya ha transcurrido casi una semana, en definitiva, creo que el Papa podrá estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”, agregó.

León XIV recibió el alta el día después de que celebrara una misa en el Hospital Gemelli y el Vaticano difundiera imágenes de ese momento. Varios miembros del personal médico y de enfermería del centro de salud, así como integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, asistieron a la ceremonia.

"El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes", había señalado el parte médico del viernes.

León XIV, de 71 años, había sido sometido el 13 de octubre a una cirugía que duró alrededor de una hora y media. "Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", precisó el informe.

El Papa León XIV celebró misa en el Hospital Gemelli de Roma, en las primeras imágenes difundidas por el Vaticano tras su operación pulmonar.

El Santo Padre tiene suspendida su agenda hasta el 20 de octubre, mientras se define su gira por Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre próximo. "Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

La travesía contempla 14 vuelos y recorridos por diez ciudades en los tres países sudamericanos. Según el cronograma publicado días atrás, el Papa tiene previsto llegar a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre y permanecer aquí hasta el miércoles 11.