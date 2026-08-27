Comenzó un nuevo paro universitario por 48 horas

Según las estimaciones sindicales, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios roza el 30% desde diciembre de 2023, por lo que se requeriría una recomposición superior al 50% para equiparar la inflación acumulada.

Otro de los problemas señalados es el éxodo de investigadores y profesionales altamente capacitados. La diferencia entre los salarios del ámbito académico y las oportunidades disponibles en el sector privado o en instituciones del exterior habría profundizado la salida de docentes e investigadores con formación de posgrado.

Mientras el 1 de septiembre habrá una nueva reunión paritaria, el debate tendrá además otro capítulo el 4, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebre su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes centrales.