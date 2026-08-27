Comenzó un nuevo paro universitario por 48 horas

Los gremios universitarios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la restitución del FONID y la cancelación de haberes adeudados.
A casi un año de aprobada la Ley de Financiamiento Universitario y a la espera que el Gobierno cumpla con el fallo de la Corte Suprema, los gremios de docentes y no docentes comenzaron un paro de 48 horas en las principales casas de estudios del país.
La medida es llevada adelante por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica (responde a la CTA Autónoma).
Los gremios reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la restitución del FONID y la cancelación de haberes adeudados.
Desde el sector indican que pese a que existen fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la norma, las transferencias presupuestarias aún no se concretaron. La situación afecta tanto a los gastos de funcionamiento de las instituciones como a las partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles.
Según las estimaciones sindicales, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios roza el 30% desde diciembre de 2023, por lo que se requeriría una recomposición superior al 50% para equiparar la inflación acumulada.
Otro de los problemas señalados es el éxodo de investigadores y profesionales altamente capacitados. La diferencia entre los salarios del ámbito académico y las oportunidades disponibles en el sector privado o en instituciones del exterior habría profundizado la salida de docentes e investigadores con formación de posgrado.
Mientras el 1 de septiembre habrá una nueva reunión paritaria, el debate tendrá además otro capítulo el 4, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebre su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes centrales.
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