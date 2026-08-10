Día Mundial del León: las curiosidades del "Rey de la selva" y las amenazas que enfrenta

Las curiosidades del “Rey de la selva”

Por su imponente apariencia, comportamiento y capacidad para defender su territorio, el león se convirtió en uno de los animales más reconocidos del planeta. Sin embargo, esta especie también presenta características particulares:

Su alimentación es exclusivamente carnívora.

Se encuentra principalmente en pastizales y llanuras.

Se organiza en manadas y puede alcanzar una esperanza de vida cercana a los 15 años.

Su rugido es tan potente que puede escucharse a una distancia de hasta ocho kilómetros .

. Delimita su territorio, que puede alcanzar un radio de 250 kilómetros , mediante marcas de orina y fuertes rugidos.

, mediante marcas de orina y fuertes rugidos. Los machos suelen abandonar la manada al llegar a la madurez, mientras que las hembras permanecen juntas durante toda su vida.

Las hembras cumplen un papel fundamental en la caza y los machos suelen alimentarse primero de las presas.

El rugido funciona como una herramienta de comunicación entre los integrantes de la manada, incluso a grandes distancias.

En distintas culturas, el león es asociado con conceptos como fuerza, poder y protección, además de ser considerado un símbolo capaz de alejar influencias negativas.

Cuáles son los principales peligros para los leones

La especie enfrenta distintas amenazas y una de las más graves es la caza furtiva, una actividad ilegal que busca obtener ejemplares para comercializar su piel, carne y huesos.

Además, algunos animales son capturados para permanecer en cautiverio y ser vendidos como mascotas exóticas o utilizados en espectáculos privados de entretenimiento.

Otro de los grandes problemas es la transformación y reducción de su hábitat natural como consecuencia de la actividad humana en las regiones donde viven. A esto se suman las consecuencias del cambio climático, que modifican las condiciones de sus territorios de caza y afectan los ecosistemas de los que dependen para sobrevivir.