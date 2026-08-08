El comunicado oficial del sanatorio donde murió Jorge Messi

El padre y representante del capitán de la Selección argentina tenía 68 años y permanecía internado desde hacía alrededor de dos semanas. La familia decidió no realizar un velatorio.
El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, murió este sábado a las 2 de la madrugada en el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado desde hacía alrededor de dos semanas por complicaciones vinculadas a una larga enfermedad. Tenía 68 años.
El fallecimiento fue confirmado oficialmente por el centro de salud ubicado en la ciudad santafesina, que informó que no habrá velatorio. El comunicado fue firmado por el director médico del sanatorio, Carlos Mackey, quien explicó que no se brindarán detalles sobre el tratamiento ni sobre las circunstancias médicas de la muerte para preservar la privacidad de la familia.
“El Sanatorio Centro cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 2”, señaló la institución en el documento difundido durante la mañana.
El comunicado fue publicado poco antes de las 11, luego de que la noticia comenzara a tener repercusión internacional. Ante la difusión de distintas versiones sobre el lugar donde se encontraba internado, el Sanatorio Centro confirmó oficialmente que Jorge Messi había permanecido allí durante los últimos días.
Mackey aclaró que el establecimiento mantendrá bajo reserva toda la información relacionada con la atención médica recibida por el padre del futbolista. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, indicó.
Jorge Messi, empresario y representante de su hijo Lionel, había sido internado durante aproximadamente dos semanas. Su estado de salud se había complicado en los últimos días, aunque desde el sanatorio no difundieron información específica sobre la enfermedad ni sobre el tratamiento realizado.
Desde la institución también expresaron sus condolencias a los familiares y allegados. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, manifestó el Sanatorio Centro en el comunicado oficial.
Tras el fallecimiento, fuentes vinculadas a la familia señalaron que el traslado del cuerpo se habría realizado durante la madrugada y que los familiares de Jorge Messi abandonaron el sanatorio durante la mañana. La institución, por su parte, anticipó que no difundirá nuevos comunicados relacionados con la muerte.
comentar