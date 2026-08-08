El comunicado oficial del sanatorio donde murió Jorge Messi

Mackey aclaró que el establecimiento mantendrá bajo reserva toda la información relacionada con la atención médica recibida por el padre del futbolista. “En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, indicó.

Jorge Messi, empresario y representante de su hijo Lionel, había sido internado durante aproximadamente dos semanas. Su estado de salud se había complicado en los últimos días, aunque desde el sanatorio no difundieron información específica sobre la enfermedad ni sobre el tratamiento realizado.

Desde la institución también expresaron sus condolencias a los familiares y allegados. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, manifestó el Sanatorio Centro en el comunicado oficial.

Tras el fallecimiento, fuentes vinculadas a la familia señalaron que el traslado del cuerpo se habría realizado durante la madrugada y que los familiares de Jorge Messi abandonaron el sanatorio durante la mañana. La institución, por su parte, anticipó que no difundirá nuevos comunicados relacionados con la muerte.