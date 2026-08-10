La Fuerza Aérea Argentina celebra 114 años con un desfile aéreo de F-16 sobre Buenos Aires

La institución conmemora un nuevo aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar. Habrá un pasaje de los aviones de combate F-16, más de 30 aeronaves y un desfile terrestre.
La Fuerza Aérea Argentina conmemora este lunes el 114° aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar, institución que nació gracias al impulso de los primeros entusiastas de la aviación en el país. Entre ellos se destacó Jorge Newbery, quien se ofreció a capacitar a oficiales y, mediante una colecta, colaboró con la adquisición de las primeras aeronaves destinadas al ámbito militar.
La fecha recuerda los comienzos de la aviación militar argentina. La Escuela de Aviación Militar es considerada el antecedente directo de la actual Fuerza Aérea. En sus primeros años, la aviación se desarrolló principalmente como una actividad deportiva practicada por un reducido grupo de personas que buscaban realizar travesías en globo y avión, como cruzar el Río de la Plata o la Cordillera de los Andes.
El origen de esta historia se remonta al 10 de agosto de 1912, cuando el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto mediante el cual se creó la Escuela de Aviación Militar en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Se trató del primer organismo estatal destinado a la formación en vuelo militar y de la primera unidad aérea militar del país.
En 1954, esta fecha fue instituida como el “Día de la Fuerza Aérea Argentina”, en reconocimiento a la Escuela de Aviación Militar como la primera unidad aérea militar de la Argentina.
A lo largo de su historia, la institución estuvo vinculada a diferentes acontecimientos del país, entre ellos la Guerra de Malvinas de 1982, conflicto en el que pilotos argentinos realizaron numerosas operaciones contra las fuerzas británicas.
Cómo serán los festejos
De acuerdo con lo informado por la Fuerza Aérea en su cuenta oficial de Instagram, desde las 9.45 se realizará un pasaje aéreo de los F-16 sobre distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido incluirá el Obelisco, el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y el estadio Monumental de River.
A través de un flyer publicado en redes sociales, la institución invitó al público a presenciar el espectáculo aéreo: “Si te gustan los aviones, no te los podés perder. Prepará la cámara del celular y todas las ganas de escuchar… rugir los motores”.
Además, se estima que más de 30 aeronaves podrían surcar el cielo porteño como parte de las actividades previstas para conmemorar el aniversario de la Fuerza Aérea Argentina.
Los festejos también contemplarán un desfile terrestre, del que participarán hombres y mujeres que forman parte de la institución.
Por último, está prevista una ceremonia oficial encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que contará también con la presencia del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde.
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