La Fuerza Aérea Argentina celebra 114 años con un desfile aéreo de F-16 sobre Buenos Aires

A lo largo de su historia, la institución estuvo vinculada a diferentes acontecimientos del país, entre ellos la Guerra de Malvinas de 1982, conflicto en el que pilotos argentinos realizaron numerosas operaciones contra las fuerzas británicas.

Cómo serán los festejos

De acuerdo con lo informado por la Fuerza Aérea en su cuenta oficial de Instagram, desde las 9.45 se realizará un pasaje aéreo de los F-16 sobre distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido incluirá el Obelisco, el Aeroparque Jorge Newbery, la Costanera Norte y el estadio Monumental de River.

A través de un flyer publicado en redes sociales, la institución invitó al público a presenciar el espectáculo aéreo: “Si te gustan los aviones, no te los podés perder. Prepará la cámara del celular y todas las ganas de escuchar… rugir los motores”.

Además, se estima que más de 30 aeronaves podrían surcar el cielo porteño como parte de las actividades previstas para conmemorar el aniversario de la Fuerza Aérea Argentina.

Los festejos también contemplarán un desfile terrestre, del que participarán hombres y mujeres que forman parte de la institución.

Por último, está prevista una ceremonia oficial encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que contará también con la presencia del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde.