Milei despidió a Jorge Messi y cuestionó a quienes criticaron al capitán

El Presidente recordó la situación que atravesó Lionel Messi durante el Mundial 2026 y destacó su esfuerzo mientras su padre enfrentaba un delicado estado de salud.
El presidente Javier Milei se refirió este sábado al fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el esfuerzo realizado por el capitán de la Selección argentina durante el Mundial 2026 mientras atravesaba la delicada situación de salud de su padre.
“Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”, sostuvo Milei en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde cuestionó a quienes, según planteó, impulsaron una campaña contra el futbolista durante la competencia.
“Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país”, espresa el posteó que el Presidente compartió en su publicación.
El mensaje de Milei se conoció luego de que durante la madrugada de este sábado se confirmara la muerte de Jorge Messi, a los 68 años. La noticia generó expresiones de pesar y acompañamiento hacia Lionel y su familia desde distintos sectores del fútbol y la política.
El fallecimiento también provocó reacciones de figuras nacionales y organismos vinculados al fútbol, que expresaron sus condolencias por la pérdida del padre del capitán argentino.
El Sanatorio Centro de Rosario confirmó oficialmente la muerte de Jorge Messi y precisó que ocurrió a las 2 de la madrugada de este sábado. La institución médica informó además que no brindaría detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.
La decisión de preservar esa información responde, según explicó el sanatorio, a las normas vigentes sobre protección de datos de los pacientes y al respeto por la privacidad de la familia Messi.
comentar