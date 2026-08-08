Milei despidió a Jorge Messi y cuestionó a quienes criticaron al capitán

El fallecimiento también provocó reacciones de figuras nacionales y organismos vinculados al fútbol, que expresaron sus condolencias por la pérdida del padre del capitán argentino.

El Sanatorio Centro de Rosario confirmó oficialmente la muerte de Jorge Messi y precisó que ocurrió a las 2 de la madrugada de este sábado. La institución médica informó además que no brindaría detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

La decisión de preservar esa información responde, según explicó el sanatorio, a las normas vigentes sobre protección de datos de los pacientes y al respeto por la privacidad de la familia Messi.