Por qué es feriado hoy: quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué su reconocimiento tardó casi 200 años

La muerte del General ocurrió el 17 de junio de 1821, cuando tenía apenas 36 años. Había recibido una herida de bala durante un enfrentamiento con tropas realistas que ocupaban la ciudad de Salta y falleció tras diez días de agonía. Su caso mantiene una particularidad histórica: fue el único general argentino caído en combate frente a fuerzas extranjeras.

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Un prócer cuya figura fue revalorizada con el tiempo

La construcción de la historia oficial argentina relegó durante años el papel del líder salteño. Gran parte de la historiografía tradicional, influida por los trabajos de Bartolomé Mitre, concentró la atención en dirigentes políticos y militares vinculados a Buenos Aires, dejando en segundo plano a los caudillos del interior.

Su condición de jefe de milicias gauchas y referente regional también contribuyó a esa escasa visibilidad. Durante buena parte del siglo XIX y del XX, su actuación quedó fuera de los relatos más difundidos sobre la independencia, pese a la relevancia que tuvo en el frente norte.

Las disputas políticas de la época quedaron reflejadas incluso en los medios. Tras su fallecimiento, una publicación de 1821 lo describió como "el abominable Güemes", una expresión que evidencia el fuerte rechazo que generaba entre determinados sectores. Con los años, nuevas investigaciones permitieron dimensionar su aporte y hoy existe amplio consenso sobre su papel decisivo en la defensa del territorio y la consolidación de la independencia argentina.

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Así será la conmemoración por Güemes en Salta

Para conmemorar al salteño, la provincia argentina le realizará un amplio homenaje encabezado por el gobierno de Gustavo Sáenz. Debido a que el fallecimiento es el 17, Salta realizará el acto desde la noche del 16. Comenzarán a las 23.45 de este martes 16 en el monumento al General Güemes, con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas; se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno al General. También, se escuchará la melodía del Toque de Silencio y se hará el relevo de la guardia de honor.

Se extenderá al 17 de junio a partir de las 9 en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica de Salta. Allí, el gobernador Sáenz y autoridades provinciales participarán de la colocación de una ofrenda floral, una invocación religiosa y un toque de silencio en memoria del prócer. Más tarde, se realizará la ceremonia central en el Monumento al General Güemes.

Además de los discursos en mención a la fecha, se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones y agrupaciones gauchas salteñas.