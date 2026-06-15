Por qué es feriado hoy: quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué su reconocimiento tardó casi 200 años

La jornada de este 15 de junio recuerda al militar salteño cuya labor resultó decisiva durante la emancipación. Su legado obtuvo validación institucional recién mucho tiempo después de su muerte.
Este lunes se conmemora en todo el país el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, una de las figuras centrales de la independencia argentina. Aunque el aniversario de su fallecimiento corresponde al 17 de junio, el feriado fue trasladado a esta jornada. La incorporación de la fecha al calendario nacional se concretó en 2016.
El reconocimiento institucional llegó de manera escalonada. Diez años antes de la creación del feriado, en 2006, el Congreso lo había declarado Héroe Nacional. Sin embargo, la valoración de su trayectoria demoró mucho más tiempo y durante décadas permaneció eclipsada por otros protagonistas del proceso independentista.
Nacido en Salta en 1785, inició muy joven su camino en la carrera militar. Participó de las Invasiones Inglesas y luego asumió un rol determinante en la protección de la frontera norte, una zona estratégica durante la lucha contra el dominio español.
Al mando de los "Infernales", desarrolló un sistema de combate basado en el desgaste constante del enemigo. Mediante incursiones rápidas y movimientos de pequeñas partidas, llevó adelante la denominada Guerra Gaucha, una estrategia que frenó el avance realista y resultó fundamental para los planes de José de San Martín rumbo a Chile y Perú.
La muerte del General ocurrió el 17 de junio de 1821, cuando tenía apenas 36 años. Había recibido una herida de bala durante un enfrentamiento con tropas realistas que ocupaban la ciudad de Salta y falleció tras diez días de agonía. Su caso mantiene una particularidad histórica: fue el único general argentino caído en combate frente a fuerzas extranjeras.
La construcción de la historia oficial argentina relegó durante años el papel del líder salteño. Gran parte de la historiografía tradicional, influida por los trabajos de Bartolomé Mitre, concentró la atención en dirigentes políticos y militares vinculados a Buenos Aires, dejando en segundo plano a los caudillos del interior.
Su condición de jefe de milicias gauchas y referente regional también contribuyó a esa escasa visibilidad. Durante buena parte del siglo XIX y del XX, su actuación quedó fuera de los relatos más difundidos sobre la independencia, pese a la relevancia que tuvo en el frente norte.
Las disputas políticas de la época quedaron reflejadas incluso en los medios. Tras su fallecimiento, una publicación de 1821 lo describió como "el abominable Güemes", una expresión que evidencia el fuerte rechazo que generaba entre determinados sectores. Con los años, nuevas investigaciones permitieron dimensionar su aporte y hoy existe amplio consenso sobre su papel decisivo en la defensa del territorio y la consolidación de la independencia argentina.
Para conmemorar al salteño, la provincia argentina le realizará un amplio homenaje encabezado por el gobierno de Gustavo Sáenz. Debido a que el fallecimiento es el 17, Salta realizará el acto desde la noche del 16. Comenzarán a las 23.45 de este martes 16 en el monumento al General Güemes, con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas; se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno al General. También, se escuchará la melodía del Toque de Silencio y se hará el relevo de la guardia de honor.
Se extenderá al 17 de junio a partir de las 9 en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica de Salta. Allí, el gobernador Sáenz y autoridades provinciales participarán de la colocación de una ofrenda floral, una invocación religiosa y un toque de silencio en memoria del prócer. Más tarde, se realizará la ceremonia central en el Monumento al General Güemes.
Además de los discursos en mención a la fecha, se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones y agrupaciones gauchas salteñas.