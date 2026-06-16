El Banco Mundial aprobó garantías para la Argentina por US$2.000 millones

El préstamo comercial estará destinado a respaldar una operación con la que el Gobierno busca refinanciar parte de sus vencimientos de deuda en dólares. La reacción del viceministro de Economía, José Luis Daza.
El Banco Mundial (BM) aprobó este martes un paquete de garantías por US$2.000 millones para la Argentina, un préstamo comercial estará destinado a respaldar una operación con la que el Gobierno busca refinanciar parte de sus vencimientos de deuda en dólares,.
"La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas", señaló el comunicado del BM y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés).
El financiamiento combina dos garantías del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales. Por un lado, garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); por otro, una garantía de la MIGA.
“En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, indicó el texto.
La novedad se conoció a casi tres semanas del pago por US$ 4.400 millones que la Argentina debe hacer a bonistas locales y del exterior. En varios oportunidades, Caputo subrayó que priorizará fuentes de financiamiento más baratas que el mercado internacional de deuda.
El viceministro de Economía, José Luis Daza, se manifestó en esa líneas tras conocerse la aprobación del paquete de garantías por parte del BM: "Esto es fundamental para concluir el financiamiento del 2026, a tasas extremadamente convenientes que se traducen de manera directa en ahorro para los argentinos".
"La estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Las garantías del BM y de MIGA respaldarán acciones orientadas a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para las empresas. El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años.