El Banco Mundial aprobó garantías para la Argentina por US$2.000 millones

La reacción del gobierno de Javier Milei

La novedad se conoció a casi tres semanas del pago por US$ 4.400 millones que la Argentina debe hacer a bonistas locales y del exterior. En varios oportunidades, Caputo subrayó que priorizará fuentes de financiamiento más baratas que el mercado internacional de deuda.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, se manifestó en esa líneas tras conocerse la aprobación del paquete de garantías por parte del BM: "Esto es fundamental para concluir el financiamiento del 2026, a tasas extremadamente convenientes que se traducen de manera directa en ahorro para los argentinos".

"La estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Las garantías del BM y de MIGA respaldarán acciones orientadas a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para las empresas. El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años.