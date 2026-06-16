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Vence el plazo para pagar con descuento la cuota 3 del Impuesto Inmobiliario Urbano

ARBA informò que quienes estén al día y paguen en término, obtendrán una bonificación del 10% con cualquier medio de pago que elijan.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hasta hoy, martes 16 de abril, se puede abonar con descuento la cuota tres del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto en la planta edificada como baldía.

Quienes estén al día y paguen en término, obtendrán una bonificación del 10% con cualquier medio de pago que elijan.

ARBA también indicó que "para cumplir con la obligación tributaria, se puede ingresar a la web oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos".

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA

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