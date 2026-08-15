En el PRO no descartan una fórmula conjunta con LLA en Provincia

Fernando de Andreis, cercano a Mauricio Macr,i admitió que el PRO y la LLA podrían compartir una fórmula en la provincia de Buenos Aires.
El PRO y La Libertad Avanza comenzaron a avanzar en un esquema de coordinación política con la mira puesta en las elecciones de 2027 y, dentro de ese proceso, Fernando De Andreis no descartó que ambas fuerzas puedan presentar una fórmula conjunta en la provincia de Buenos Aires.
El dirigente del PRO y estrecho colaborador del expresidente Mauricio Macri reconoció que existe la posibilidad de avanzar en una alianza electoral, aunque aclaró que todavía no hubo conversaciones concretas sobre los nombres que podrían integrarla.
“Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta, pero realmente no nos pusimos a hablar de eso todavía”, señaló De Andreis en declaraciones radiales.
El planteo se conoció luego de una reunión realizada en la Casa Rosada, de la que participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia; y el propio De Andreis.
En ese encuentro, los dirigentes acordaron conformar una mesa de trabajo que tendrá reuniones periódicas cada 15 días. El objetivo será avanzar en la articulación entre ambos espacios, tanto en materia de gobernabilidad como en el armado político y territorial.
De Andreis sostuvo que una de las principales razones para profundizar el acercamiento es evitar una fragmentación electoral que pueda favorecer al peronismo bonaerense. “El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones se junta, y hoy los seguimos viendo competitivos. Si dividimos, tienen altísima chance de ganar”, advirtió.
El dirigente macrista también reconoció que existen diferencias dentro del PRO respecto de la estrategia que debe adoptar el partido frente al oficialismo libertario. Algunos sectores, entre ellos los vinculados al exministro de Hacienda Hernán Lacunza, promueven la construcción de candidaturas propias y una mayor autonomía respecto de La Libertad Avanza.
Sin embargo, De Andreis buscó poner el foco en la estrategia electoral general y relativizó esas diferencias internas. La prioridad, planteó, es consolidar una alternativa competitiva frente al peronismo y evitar que la dispersión de votos termine beneficiándolo.
En paralelo, el PRO trabaja en su despliegue territorial de cara a los próximos comicios. La intención es presentar candidatos competitivos en las 150 ciudades más pobladas del país, localidades que concentran más del 85% del padrón nacional.
La discusión sobre una eventual fórmula conjunta en Buenos Aires todavía está en una etapa inicial, pero la posibilidad marca un nuevo paso en el acercamiento entre el PRO y LLA. La definición de candidaturas y el alcance de un eventual acuerdo serán algunos de los principales desafíos de la negociación entre ambos espacios.
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