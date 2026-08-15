En el PRO no descartan una fórmula conjunta con LLA en Provincia

Reuniones cada 15 días

En ese encuentro, los dirigentes acordaron conformar una mesa de trabajo que tendrá reuniones periódicas cada 15 días. El objetivo será avanzar en la articulación entre ambos espacios, tanto en materia de gobernabilidad como en el armado político y territorial.

De Andreis sostuvo que una de las principales razones para profundizar el acercamiento es evitar una fragmentación electoral que pueda favorecer al peronismo bonaerense. “El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones se junta, y hoy los seguimos viendo competitivos. Si dividimos, tienen altísima chance de ganar”, advirtió.

Diferencias dentro del PRO

El dirigente macrista también reconoció que existen diferencias dentro del PRO respecto de la estrategia que debe adoptar el partido frente al oficialismo libertario. Algunos sectores, entre ellos los vinculados al exministro de Hacienda Hernán Lacunza, promueven la construcción de candidaturas propias y una mayor autonomía respecto de La Libertad Avanza.

Sin embargo, De Andreis buscó poner el foco en la estrategia electoral general y relativizó esas diferencias internas. La prioridad, planteó, es consolidar una alternativa competitiva frente al peronismo y evitar que la dispersión de votos termine beneficiándolo.

En paralelo, el PRO trabaja en su despliegue territorial de cara a los próximos comicios. La intención es presentar candidatos competitivos en las 150 ciudades más pobladas del país, localidades que concentran más del 85% del padrón nacional.

La discusión sobre una eventual fórmula conjunta en Buenos Aires todavía está en una etapa inicial, pero la posibilidad marca un nuevo paso en el acercamiento entre el PRO y LLA. La definición de candidaturas y el alcance de un eventual acuerdo serán algunos de los principales desafíos de la negociación entre ambos espacios.