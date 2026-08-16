El Banco Central redujo las compras de reservas: las dos razones del cambio de estrategia

A pesar de haber encadenado ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado oficial -acumulando adquisiciones netas por un total de US$329 millones en el transcurso del mes-, las reservas internacionales brutas oscilaron alrededor de los US$49.500 millones. Este comportamiento estuvo influenciado tanto por la menor intensidad en las intervenciones compradoras del BCRA como por la volatilidad en la cotización internacional de activos clave de reserva, entre los que destaca el oro.

Las reservas internacionales brutas del BCRA oscilaron alrededor de los US$49.500 millones en lo que va de agosto.

De acuerdo con fuentes del sector financiero y del equipo económico, la retracción en la escala de compras oficiales busca evitar el recalentamiento de la plaza cambiaria en un escenario de demanda privada activa, donde el dólar mayorista operó en la franja de los $1.487 a $1.500. La menor absorción de divisas por parte del organismo monetario permitió descomprimir la cotización en el segmento mayorista y en las ventanillas del Banco Nación, que cerró la semana en $1.510, mientras que las brechas en las cotizaciones bursátiles y financieras se mantuvieron acotadas.

En definitiva, tanto el Palacio de Hacienda como el Banco Central optaron por priorizar en el corto plazo la estabilidad nominal de la economía y la firmeza del ancla cambiaria por encima de la celeridad en la reconstrucción del balance de reservas brutas. La apuesta oficial se enfoca en afianzar la moderación de las expectativas inflacionarias y consolidar los avances observados en los últimos indicadores de precios.