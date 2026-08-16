El Banco Central redujo las compras de reservas: las dos razones del cambio de estrategia

La autoridad monetaria alcanzó este mes su nivel más de bajo de acumulación de dólares en lo que va del año. Esto contrastó con el desempeño registrado en mayo y julio. A qué se debe el cambio de estrategia.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo de manera significativa su ritmo de acumulación de reservas internacionales durante la primera quincena de agosto, alcanzando el nivel más bajo reportado en lo que va del año. Esta dinámica responde a una estrategia deliberada impulsada por la autoridad monetaria, cuyo objetivo prioritario es evitar convalidar presiones sobre el tipo de cambio y consolidar la trayectoria descendente de la inflación.
Durante las primeras semanas de este mes, la entidad conducida por Santiago Bausili registró compras diarias que promediaron aproximadamente US$28 millones. Este volumen contrasta de forma marcada con el desempeño registrado en periodos precedentes, donde se lograron promedios diarios de US$103 millones en julio y US$137 millones en mayo.
Más lejos quedaron los números de abril, cuando el BCRA acumuló un saldo de US$2770 millones con adquisiciones diarias de US$138 millones diarios. Incluso en junio, que había sido hasta ahora el peor mes, con compras por US$1468 millones, el saldo positivo había promediado los US$68 millones por día.
De este modo, se evidenció un freno en la absorción de divisas dentro del Mercado Libre de Cambios (MLC).
A pesar de haber encadenado ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado oficial -acumulando adquisiciones netas por un total de US$329 millones en el transcurso del mes-, las reservas internacionales brutas oscilaron alrededor de los US$49.500 millones. Este comportamiento estuvo influenciado tanto por la menor intensidad en las intervenciones compradoras del BCRA como por la volatilidad en la cotización internacional de activos clave de reserva, entre los que destaca el oro.
De acuerdo con fuentes del sector financiero y del equipo económico, la retracción en la escala de compras oficiales busca evitar el recalentamiento de la plaza cambiaria en un escenario de demanda privada activa, donde el dólar mayorista operó en la franja de los $1.487 a $1.500. La menor absorción de divisas por parte del organismo monetario permitió descomprimir la cotización en el segmento mayorista y en las ventanillas del Banco Nación, que cerró la semana en $1.510, mientras que las brechas en las cotizaciones bursátiles y financieras se mantuvieron acotadas.
En definitiva, tanto el Palacio de Hacienda como el Banco Central optaron por priorizar en el corto plazo la estabilidad nominal de la economía y la firmeza del ancla cambiaria por encima de la celeridad en la reconstrucción del balance de reservas brutas. La apuesta oficial se enfoca en afianzar la moderación de las expectativas inflacionarias y consolidar los avances observados en los últimos indicadores de precios.