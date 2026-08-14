Prime Video, Netflix, Disney+, y HBO Max: qué ver en lo que queda de agosto

La historia comienza cuando Connect 3 pierde a su telonero para una gira de reencuentro y vuelve a Camp Rock para buscar nuevos talentos. Los jóvenes del campamento competirán por la posibilidad de abrir sus conciertos.

La película cuenta con un tráiler oficial, publicado por Disney, que anticipa la nueva competencia musical.

Netflix prepara uno de sus grandes cierres del mes

Netflix tendrá dos de sus principales novedades hacia el final de agosto. El 20 de agosto llegará la quinta y última temporada de “Outer Banks”, mientras que el 26 de agosto se estrenará el episodio final de “Cien años de soledad”.

La adaptación de la novela de Gabriel García Márquez comenzó su segunda parte el 5 de agosto y culminará el 26. La producción continúa la historia de la familia Buendía y de Macondo.

También se encuentra disponible “Moria”, la serie argentina sobre Moria Casán, protagonizada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Netflix publicó un avance oficial de la producción.

Prime Video suma una historia sobre Djokovic

El 20 de agosto llegará a Prime Video “Novak Djokovic: The Wolf in Winter”, un documental dirigido por Jason Hehir, realizador de The Last Dance. La producción aborda la trayectoria del tenista serbio y cuenta con entrevistas a figuras como Rafael Nadal y Andre Agassi.

La plataforma también estrenará el 26 de agosto “The Last Sunrise”, protagonizada por Maia Reficco, Eva Longoria y Fernando Lindez. La película sigue a una joven que viaja a Mallorca junto a su madre y comienza un romance mientras enfrenta una situación personal compleja.

HBO Max apuesta por DC y nuevos finales

El 16 de agosto será el turno de “Lanterns”, la nueva serie del universo de DC protagonizada por Hal Jordan y John Stewart. La historia combina elementos de superhéroes con una investigación policial después de un asesinato ocurrido en el corazón de Estados Unidos.

La plataforma también estrenará el 21 de agosto “Mother Mary”, protagonizada por Anne Hathaway, y el 24 de agosto llegará la tercera y última temporada de “Margarita”, la producción vinculada al universo creado por Cris Morena.

HBO Max ya lanzó un adelanto oficial de Lanterns.

Las fechas para agendar

Entre otros lanzamientos, Netflix estrenará Freefall: A Reckoning for Boeing el 19 de agosto, La Captura el 21 y The Whisper Man el 28. Prime Video sumará Blue Beetle el 17 y Good Fortune el 21.

En Disney+, además de Camp Rock 3, llegarán la temporada 18 de It’s Always Sunny in Philadelphia el 17 de agosto y un nuevo especial de Los Simpson, “Yellow Mirror”, el 26, con una parodia de Black Mirror.