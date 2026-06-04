Sabrina Rojas contó cómo es su nueva relación con Luciano Castro, tras la internación de él

SABRINA HABLÓ DE SU RELACIÓN CON CHATRUC

"Les cayó de 10. Él es súper canchero, descontracturado, cero estrés. Todo lo genera lindo y es sociable. La verdad que a los chicos les cayó muy bien", contó Sabrina, sobre como resultó la presentación de José Pepe Chatruc, su actual novio, a sus chicos, ya en etapa de adolescencia.

"Me da hasta miedo decir que está todo hermoso, tocamos madera. Todo está tan lindo que pienso que algo va a fallar, siempre espero en la fatalidad. Llevamos muy poco, nos estamos conociendo. Él es muy espectacular, tiene un montón de cosas que pienso y sonrío, hermoso compañero".