Sabrina Rojas contó cómo es su nueva relación con Luciano Castro, tras la internación de él

La conductora de Pasó en América habló de su actual vínculo con su ex, luego de que el supere una internación en una clínica de salud mental.
"Hemos reseteado", definió Sabrina Rojas, en diálogo con el programa de Marina Calabró en El observador, sobre la etapa que comparten con el papá de su dos hijos: Esperanza y de Fausto. Y lo hizo al hablar de Luciano Castro, con quien compartieron muchos años como pareja y quien, el último verano, fue internado por propia voluntad en una clínica de rehabilitación.
Esto se genera en el marco del final de la relación del actor con Griselda Siciliani y de la recuperación de él, tras algunas semanas internado en una clínica de tratamiento para la salud mental. "Está tranquilo, trabajando y con su vida más ordenada", cotó Rojas, nuevamente al frente de la conducción de Pasó en América, en las noches del canal, junto a Tartu, sobre el presente de su ex quien, a medida que avanza el tiempo, está reorganizando cada pesadito de su vida.
"El vínculo con Luciano está super bien. Estamos pasando un buen momento, como cualquier familia que pasa tormentas, o como te podés llevar con un hermano, que tenés meses divinos y otros en los que no lo querés ni ver", comparó, la exmodelo, sobre los cambios que fue vivencia en el vínculo con su ex.
"Que su vida este más ordenada no sólo implica que le hace muy bien a él sino también a sus hijos", remarcó, la conductora, sobre la importancia que tiene que Castro haya renovado sus hábitos y esté recaminando su realidad, desde algunos meses a esta parte, luego de un "tormentoso verano".
"Les cayó de 10. Él es súper canchero, descontracturado, cero estrés. Todo lo genera lindo y es sociable. La verdad que a los chicos les cayó muy bien", contó Sabrina, sobre como resultó la presentación de José Pepe Chatruc, su actual novio, a sus chicos, ya en etapa de adolescencia.
"Me da hasta miedo decir que está todo hermoso, tocamos madera. Todo está tan lindo que pienso que algo va a fallar, siempre espero en la fatalidad. Llevamos muy poco, nos estamos conociendo. Él es muy espectacular, tiene un montón de cosas que pienso y sonrío, hermoso compañero".
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