El comunicado de la Academia de Ciencias tras los despidos en la CNEA y la crisis del CONICET

La academia también criticó la interrupción de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET, al considerar que deja sin perspectivas laborales a profesionales que atravesaron más de una década de formación. En ese sentido, sostuvo que la medida empuja a muchos investigadores a emigrar en busca de mejores oportunidades.

El comunicado agregó que el escenario se profundiza por la falta de financiamiento para proyectos científicos, tras la reducción de subsidios destinados a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

Además, la institución cuestionó el operativo de seguridad realizado durante las protestas en la CNEA y repudió los incidentes registrados con científicos y trabajadores del organismo.

"Es un éxodo"

El vicepresidente de la Academia, Galo Soler Illia, aseguró que el sistema científico atraviesa una situación crítica y denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los investigadores.

Según explicó, los salarios del sector se ubican entre 40% y 45% por debajo de los niveles de fines de 2023 y muchos jóvenes investigadores perciben ingresos inferiores a la línea de pobreza, pese a contar con una extensa formación académica.

También advirtió que la falta de financiamiento para desarrollar proyectos desmotiva a quienes comienzan su carrera científica. "La motivación de los investigadores jóvenes es cero. Entonces, se van", afirmó.

Sobre la magnitud del fenómeno, estimó que alrededor de 2.000 investigadores jóvenes dejaron el sistema entre quienes renunciaron, pidieron licencia o emigraron al exterior, aunque aclaró que no existe una medición oficial. "Es un éxodo", resumió.

Finalmente, la Academia reiteró su disposición para colaborar con el diseño de políticas públicas y reclamó una revalorización urgente del sistema científico y tecnológico, al considerar que se trata de un área estratégica para el desarrollo del país.