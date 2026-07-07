Espert será indagado hoy en la causa que lo vincula con Fred Machado

En la causa a cargo de juez Mirabelli aparecen además como imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad que Espert armó con su esposa, María de las Mercedes González.

Cosentino está acusado bajo la figura de “partícipe necesario” por refrendar documentos falsos sobre origen de los fondos, que Espert siempre negó que estén vinculados a lavado y otros delitos, para poder utilizarlos en la adquisición de vehículos y operaciones inmobiliarias.

Espert justificó la tenencia de esos fondos con recibos por un contrato de locación de servicios por alrededor de un millón de dólares para asesorar a la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y cuyo representante era el propio Machado.

Pese a exhibir documentación sobre su asesoramiento a Minas del Pueblo, Espert no pudo justificar haber hecho viajes a Guatemala, y la sospecha del fiscal Fernando Domínguez es que esa empresa es una pantalla para simular facturación por servicios inexistentes.