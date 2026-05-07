El hijo de Juana Viale dio sus primeros pasos como modelo y llamó la atención en redes

La historia familiar

Silvestre es el hijo mayor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela. También es hermano de Alí y forma parte de una familia ensamblada junto a Ámbar de Benedictis y Anka, hija menor del actor chileno.

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En 2023, Gonzalo Valenzuela habló públicamente sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su hijo. Durante una entrevista para una campaña de concientización sobre epilepsia en Chile, contó que Silvestre fue diagnosticado con esa enfermedad a los 12 años.

“El diagnóstico cambió nuestras vidas para siempre”, recordó el actor al describir la primera crisis epiléptica que sufrió su hijo. Con el tiempo, explicó, la familia logró encontrar un tratamiento adecuado y aprender a convivir con la enfermedad.