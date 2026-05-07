El hijo de Juana Viale dio sus primeros pasos como modelo y llamó la atención en redes

Las fotos del hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela llamaron la atención por el parecido con su padre.
Con looks urbanos y perfil bajo, el joven presentó en redes sociales su primera producción para una marca de ropa.
A sus 18 años, el joven realizó una producción para una firma de indumentaria y las imágenes rápidamente generaron repercusión.
Silvestre Valenzuela, hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, debutó como modelo en una campaña para una marca de ropa juvenil y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. El joven de 18 años compartió imágenes de la producción fotográfica en su cuenta de Instagram, donde mostró distintos looks urbanos y escenas del backstage.
Más allá de la campaña en sí, gran parte de las reacciones estuvieron centradas en el notable parecido físico con su padre. En las fotos pueden verse rasgos, expresiones y gestos similares a los del actor chileno, algo que muchos usuarios remarcaron en comentarios y publicaciones.
Hasta ahora, Silvestre había mantenido una presencia pública muy limitada, lejos de la exposición mediática que históricamente rodeó a su familia. Sin embargo, este debut parece marcar el inicio de una nueva etapa personal y profesional.
No es la primera vez que el joven llama la atención. En 2025 acompañó a Juana Viale a la ceremonia de los premios Martín Fierro y su aparición en la alfombra roja generó repercusión inmediata. Aunque se mostró discreto durante toda la gala, las cámaras captaron su presencia durante el homenaje a Mirtha Legrand y las redes sociales volvieron a destacar su parecido con Gonzalo Valenzuela.
Silvestre es el hijo mayor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela. También es hermano de Alí y forma parte de una familia ensamblada junto a Ámbar de Benedictis y Anka, hija menor del actor chileno.
En 2023, Gonzalo Valenzuela habló públicamente sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su hijo. Durante una entrevista para una campaña de concientización sobre epilepsia en Chile, contó que Silvestre fue diagnosticado con esa enfermedad a los 12 años.
“El diagnóstico cambió nuestras vidas para siempre”, recordó el actor al describir la primera crisis epiléptica que sufrió su hijo. Con el tiempo, explicó, la familia logró encontrar un tratamiento adecuado y aprender a convivir con la enfermedad.