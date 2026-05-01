Los invitados de Juana Viale, por partida doble

En un nuevo fin de semana sin la presencia de Mirtha Legrand en su programa de la noche del sábado su nieta volverá a reeplazarla, all tiempo que mantiene su presentación del domingo

Juana Viale volverá a adueñarse de los dos programas del fin de semana, ya que Mirtha Legrand -su abuela- continúa con su cuadro de bronquitis, por lo que este sábado a las 21:30, dirán presente en esta nueva edición de "La noche de Mirtha", las periodistas Luciana Geuna y María O'Donnell, el conductor Julián Weich y licenciado y máster en Economía Miguel Ángel Boggiano.