Espectáculos |
27 de abril de 2026
- 10:04
Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026
Valeria Mazza e Iván de Pineda fueron los conductores en la gala donde la nieta de Mirtha Legrand se quedó con el premio mayor.
El domingo 26 de abril,
APTRA (Asociación Argentina de Periodistas de Televisión y Radio Argentinas) entregó los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 en una ceremonia que se desarrolló en los estudios de Telefe en Martínez -Pcia de Buenos Aires- con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, y la alfombra roja a cargo de Zaira Nara y Leandro “Chino” Leunis.
Durante la ceremonia, varios de los premiados señalaron la importancia de defender la industria textil Argentina y
Luis Ventura, presidente de la entidad, reveló que la estatuilla más destacada de la noche, le hizo honor a su nombre al estar completamente bañada en oro.
Mejor diseñador de moda masculina: Nicolás Zaffora - GANADOR Matías Carbone Sebastián Raimondi
Mejor estilo femenino en streaming Evelyn Botto (Olga) - GANADORA Momi Giardina (Telefe – Luzu) Flor Jazmín Peña (Luzu) Nati Jota (Telefe – Olga)
Mejor estilo masculino en Big Show: Nico Occhiato (La Voz Argentina) - GANADOR Ale Sergi (La Voz Argentina) Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista femenina: Sol Pérez (Gran Hermano) - GANADORA Analía Franchín (A la Barbarrossa) Carolina Molinari (Puro Show)
Martín Fierro Homenaje Talento argentino en el mundo: homenaje a Adrián Appiolaza
Actor con mejor estilo en ficción Benjamín Vicuña (Corazón delator) - GANADOR Franco Masini (El Retorno) Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor influencer de moda: Zaira Nara - GANADORA Stephanie Demner Zuzu Codeu
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario: Vero Lozano (Cortá por Lozano) - GANADORA Yanina Latorre (SQP) Mariana Fabbiani (DDM) Flor de la V (Los Profesionales)
Mejor estilista: Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) - GANADORES Romina Giangreco Celina Lattanzio (Negra Negra)
Martín Fierro Homenaje Ícono de la moda: Susana Giménez
Mejor peluquero Max Jara - GANADOR Mauro Max De Brito Facu Díaz (Niche Studio) Cristian Rey
Mejor estilo panelista masculino Lizardo Ponce (SQP) - GANADOR Hernán Drago (Los 8 Escalones) Fabián Paz (DDM) Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal Juana Viale (Almorzando con Juana) - GANADORA Mirtha Legrand (La noche de Mirtha) Teté Coustarot (Argentina, de película) Josefina “China” Ansa (Lado V)
Nuevo talento de la moda Valentina Schuchner - GANADORA Luz Ballesteros Anushka Elliot
Actriz con mejor estilo en ficción Julieta Zylberberg (Yiya) - GANADORA Griselda Siciliani (Envidiosa) Mónica Antonópulos (Menem) Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Mejor maquillador/a Gervasio Larrivey - GANADOR Mabby Autino Vero Luna
Mejor estilo masculino en streaming Fer Dente (Olga) - GANADOR Santi Talledo (Telefe – Luzu) Grego Rossello (Telefe) Nacho Elizalde (Olga)
Mejor estilo femenino en Big Show Sofía “La Reini” Gonet (MasterChef Celebrity) - GANADORA Lali Espósito (La Voz Argentina) Wanda Nara (MasterChef Celebrity) Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor estilo en conducción masculina Iván de Pineda (Pasapalabra) - GANADOR Mario Pergolini (Otro día perdido) Héctor Maugeri (+Caras) Ángel de Brito (LAM) Mariano Iúdica (Polémica en el bar)
Martín Fierro Homenaje Arte & Moda: Jéssica Trosman
Mejor diseñador/a de moda femenina Evangelina Bomparola - GANADORA Javier Saiach Marcelo Senra Juan Hernández Daels
Martín Fierro de Oro
Todos los ganadores del Martín Fierro de Oro de la Moda Carolina “Pampita” Ardohain (2023) Iván de Pineda (2024) Juana Viale (2026)
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