Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026

Valeria Mazza e Iván de Pineda fueron los conductores en la gala donde la nieta de Mirtha Legrand se quedó con el premio mayor.

El domingo 26 de abril, APTRA (Asociación Argentina de Periodistas de Televisión y Radio Argentinas) entregó los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 en una ceremonia que se desarrolló en los estudios de Telefe en Martínez -Pcia de Buenos Aires- con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, y la alfombra roja a cargo de Zaira Nara y Leandro “Chino” Leunis.