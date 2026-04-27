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Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026

Valeria Mazza e Iván de Pineda fueron los conductores en la gala donde la nieta de Mirtha Legrand se quedó con el premio mayor.

El domingo 26 de abril, APTRA (Asociación Argentina de Periodistas de Televisión y Radio Argentinas) entregó los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 en una ceremonia que se desarrolló en los estudios de Telefe en Martínez -Pcia de Buenos Aires- con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, y la alfombra roja a cargo de Zaira Nara y Leandro “Chino” Leunis.

Durante la ceremonia, varios de los premiados señalaron la importancia de defender la industria textil Argentina y Luis Ventura, presidente de la entidad, reveló que la estatuilla más destacada de la noche, le hizo honor a su nombre al estar completamente bañada en oro.

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Todos los ganadores

Mejor estilo en redes:

  • Carolina “Pampita” Ardohain - GANADORA
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo

Mejor diseñador de moda masculina:

  • Nicolás Zaffora - GANADOR
  • Matías Carbone
  • Sebastián Raimondi

ADEMÁS: El reproche de Susana Giménez a Luis Ventura en los Martín Fierro de Moda: "¿El oro y los brillantes?"

Mejor estilo femenino en streaming

  • Evelyn Botto (Olga) - GANADORA
  • Momi Giardina (Telefe – Luzu)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilo masculino en Big Show:

  • Nico Occhiato (La Voz Argentina) - GANADOR
  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)
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Mejor estilo panelista femenina:

  • Sol Pérez (Gran Hermano) - GANADORA
  • Analía Franchín (A la Barbarrossa)
  • Carolina Molinari (Puro Show)

Martín Fierro Homenaje

  • Talento argentino en el mundo: homenaje a Adrián Appiolaza

Actor con mejor estilo en ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón delator) - GANADOR
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor influencer de moda:

  • Zaira Nara - GANADORA
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario:

  • Vero Lozano (Cortá por Lozano) - GANADORA
  • Yanina Latorre (SQP)
  • Mariana Fabbiani (DDM)
  • Flor de la V (Los Profesionales)
VEROO

Mejor estilista:

  • Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) - GANADORES
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)

Martín Fierro Homenaje

  • Ícono de la moda: Susana Giménez

Mejor peluquero

  • Max Jara - GANADOR
  • Mauro Max De Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor estilo panelista masculino

  • Lizardo Ponce (SQP) - GANADOR
  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

  • Juana Viale (Almorzando con Juana) - GANADORA
  • Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
  • Teté Coustarot (Argentina, de película)
  • Josefina “China” Ansa (Lado V)
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Nuevo talento de la moda

  • Valentina Schuchner - GANADORA
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot

Actriz con mejor estilo en ficción

  • Julieta Zylberberg (Yiya) - GANADORA
  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Mónica Antonópulos (Menem)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Mejor maquillador/a

  • Gervasio Larrivey - GANADOR
  • Mabby Autino
  • Vero Luna

Mejor estilo masculino en streaming

  • Fer Dente (Olga) - GANADOR
  • Santi Talledo (Telefe – Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Nacho Elizalde (Olga)

Mejor estilo femenino en Big Show

  • Sofía “La Reini” Gonet (MasterChef Celebrity)- GANADORA
  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
  • Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor estilo en conducción masculina

  • Iván de Pineda (Pasapalabra) - GANADOR
  • Mario Pergolini (Otro día perdido)
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel de Brito (LAM)
  • Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Martín Fierro Homenaje

  • Arte & Moda: Jéssica Trosman

Mejor diseñador/a de moda femenina

  • Evangelina Bomparola - GANADORA
  • Javier Saiach
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

Martín Fierro de Oro

  • Juana Viale

Todos los ganadores del Martín Fierro de Oro de la Moda

  • Carolina “Pampita” Ardohain (2023)
  • Iván de Pineda (2024)
  • Juana Viale (2026)

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