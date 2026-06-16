El impactante golpe de Adrián Dárgelos en pleno recital de Babasónicos en Chubut

El cantante cayó del escenario mientras interpretaba “Microdancing” enla ciudad e Comodoro Rivadavia. El accidente generó momentos de tensión entre el público, aunque logró levantarse y continuar con el show.
Adrián Dárgelos protagonizó un momento de tensión durante el show que Babasónicos brindó el sábado en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, Chubut, al sufrir una caída desde el escenario mientras interpretaba “Microdancing”, uno de los clásicos del grupo.
El cantante realizaba una de sus habituales coreografías y se acercaba al borde del escenario cuando pisó mal, perdió el equilibrio y cayó en un desnivel lateral, en medio de la oscuridad propia de la puesta en escena.
El momento fue registrado por varios asistentes con sus celulares y los videos comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se observa cómo el artista recibe un fuerte golpe y es asistido de inmediato por integrantes de su equipo técnico, que se acercaron para ayudarlo a levantarse y comprobar su estado de salud.
Durante los segundos posteriores a la caída, la banda siguió tocando y Diego Uma, hermano de Dárgelos y miembro de Babasónicos, continuó con la interpretación del tema, mientras el cantante permanecía sentado a un costado del escenario.
La preocupación del público duró pocos minutos. Dárgelos logró reincorporarse, regresó al centro del escenario y continuó con el recital, lo que llevó tranquilidad a los fanáticos presentes.
Hasta el momento, Babasónicos no difundió un comunicado oficial sobre el estado de salud del cantante. Sin embargo, el hecho de que haya completado el show indica que, en principio, el accidente no le provocó consecuencias de gravedad.
La banda continuará con su agenda de presentaciones y tiene previstos dos conciertos en el Arena de Buenos Aires los próximos 25 y 26 de junio.