El impactante golpe de Adrián Dárgelos en pleno recital de Babasónicos en Chubut

La preocupación del público duró pocos minutos. Dárgelos logró reincorporarse, regresó al centro del escenario y continuó con el recital, lo que llevó tranquilidad a los fanáticos presentes.

Hasta el momento, Babasónicos no difundió un comunicado oficial sobre el estado de salud del cantante. Sin embargo, el hecho de que haya completado el show indica que, en principio, el accidente no le provocó consecuencias de gravedad.

La banda continuará con su agenda de presentaciones y tiene previstos dos conciertos en el Arena de Buenos Aires los próximos 25 y 26 de junio.