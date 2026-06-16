El consumo privado cayó 2,2% en mayo y acumuló seis meses seguidos de retroceso

El financiamiento destinado a compras perdió dinamismo durante el período analizado las operaciones con tarjeta de crédito registraron por primera vez una caída en términos reales, con una baja del 3,5% frente a igual mes del año pasado.

En cuanto a los bienes durables, estos exhibieron comportamientos dispares, así que mientras que el patentamiento de automóviles cayó 26,2% interanual y sumó su cuarto retroceso del año, las motos crecieron 26%., al tiemmpo que el despacho de cemento en bolsa, asociado a obras menores, descendió 8,3%.