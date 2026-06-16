El consumo privado cayó 2,2% en mayo y acumuló seis meses seguidos de retroceso

Un relevamiento efectuado por la Universidad de Palermo reflejó un desempeño débil de la demanda, con señales negativas en distintos indicadores de actividad.
La demanda de los hogares volvió a mostrar signos de debilidad durante mayo, con una una caída interanual del 2,2%, mientras que en la comparación mensual se observó una baja del 0,3%, según un relevamiento efectuado por la Universidad de Palermo.
El resultado refleja una tendencia negativa con seis meses consecutivos de descensos frente a los mismos períodos del año anterior.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la merma alcanzó el 1,8% respecto del mismo tramo de 2025, de acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), que elabora la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, que mide la evolución del gasto.
La herramienta procura "anticipar los datos oficiales del consumo privado de la Argentina" y, para eso, utiliza un modelo de regresión lineal múltiple basado en diferentes variables económicas relevadas cada mes. Entre los indicadores generale toma, la recaudación del IVA ajustada por inflación también mostró en mayo registró una disminución del 3% interanual, en línea con la desaceleración observada en otros segmentos de la economía.
El financiamiento destinado a compras perdió dinamismo durante el período analizado las operaciones con tarjeta de crédito registraron por primera vez una caída en términos reales, con una baja del 3,5% frente a igual mes del año pasado.
En cuanto a los bienes durables, estos exhibieron comportamientos dispares, así que mientras que el patentamiento de automóviles cayó 26,2% interanual y sumó su cuarto retroceso del año, las motos crecieron 26%., al tiemmpo que el despacho de cemento en bolsa, asociado a obras menores, descendió 8,3%.
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