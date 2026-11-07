El Papa León XIV dio su primera misa en Uruguay y elogió al mate: "Nos enseña a compartir"

“Los aliento a continuar la misión evangelizadora con entusiasmo. Sean puentes, para que muchos se encuentren con Jesús. Sean una comunidad fraterna, que se reúna y comparta la vida y los proyectos, los sueños y las esperanzas, especialmente con los más necesitados. Sean una comunidad de oración, que mantenga el diálogo con el Señor, como un amigo habla a otro amigo” dijo León XIV en la primera misa.

Más tarde, habló de las palmeras: destacó la resistencia a los fuertes vientos de estos árboles gracias a sus raíces, invitando a quedar arraigados en Cristo. Además, remarcó el hecho de que las palmeras no crecen aisladas, “sino que forman palmares, es decir, son muchas, no están solas ni distanciadas”. “Así también la Iglesia es una comunidad de hermanos que hunde sus raíces y bebe de un manantial común: la Palabra de Dios, los Sacramentos, la oración y la acción caritativa, y sus fieles elevan su mirada para alabar juntos a Cristo”, enfatizó.

Finalmente, León XIV hizo alusión al mate, "un un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio y de trabajo, en cada reunión de amigos".

"Con seguridad, el mate los ha acompañado también hoy, en el viaje de camino a esta celebración, y los acompañará al regresar. El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro”, indicó. “Nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio", continuó el Papa.

"Pienso también en los mates que uno toma cuando está solo y que acompañan un momento de silencio y oración. En esos espacios de soledad, cuántas veces tantos de ustedes le habrán confiado a Dios sus preocupaciones y necesidades, sus deseos y anhelos más profundos".

Al cabo, León XIV hizo un llamado a los asistentes a la misa: "Es necesario seguir formando en la fe a los niños y jóvenes, acompañando a las familias, sosteniendo a los ancianos y practicando las obras de caridad".