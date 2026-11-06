León XIV llegó a Uruguay y pidió que las oportunidades alcancen a todos

Recibido por Yamandú Orsi

El pontífice arribó al Aeropuerto Internacional de Carrasco alrededor de las 16.30, hora local, a bordo de un avión de la compañía Ita Airways procedente de Roma. En la pista fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, con quien intercambió un saludo antes de participar de la ceremonia oficial de bienvenida.

Tras recibir honores militares y flores entregadas por dos niños, León XIV saludó a las autoridades presentes, entre ellas el canciller Mario Lubetkin; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla; y el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Tróccoli.

Una multitud en la Plaza Independencia

Posteriormente, el Papa se trasladó hasta la Plaza Independencia, donde una multitud se congregó para escuchar su primer mensaje en el país. Allí agradeció las palabras de bienvenida del mandatario uruguayo y extendió su saludo a los representantes de las instituciones nacionales y del cuerpo diplomático.

“Desde este primer encuentro deseo hacer llegar el saludo a todos los uruguayos donde sea que se encuentren”, expresó el jefe de la Iglesia católica, quien también manifestó su intención de conocer más sobre la historia y la realidad del país durante su estadía.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la necesidad de pensar el desarrollo desde una perspectiva que contemple tanto las necesidades actuales como las de las próximas generaciones. Para ello, recuperó las enseñanzas del papa Francisco sobre el cuidado del ambiente y la responsabilidad colectiva.

“Como recordó Francisco, el bien común incorpora a las generaciones futuras”, señaló León XIV, al referirse al uso de los recursos naturales y a los desafíos vinculados con el transporte, el acceso al agua y las fuentes de energía.

El pontífice destacó que las decisiones que se toman en el presente tienen consecuencias sobre quienes habitarán el planeta en el futuro, por lo que llamó a incorporar esa dimensión en las políticas públicas y en las responsabilidades de los distintos sectores de la sociedad.

El mensaje de Orsi y la reunión privada

Durante la ceremonia, el presidente Yamandú Orsi le dio la bienvenida al Papa con un discurso en el que resaltó la convivencia democrática, la paz y la capacidad de diálogo entre los distintos sectores políticos y sociales de Uruguay.

“Bienvenido a América Latina. Bienvenido a esta patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos. Bienvenido, querido amigo, al Uruguay”, expresó el mandatario ante los miles de fieles reunidos en Montevideo.

Orsi también destacó la estabilidad de la región y sostuvo que América Latina constituye uno de los pocos lugares del mundo donde no existen guerras entre países. En ese marco, valoró la posibilidad de que representantes de diferentes partidos políticos compartieran la recepción del líder religioso.

“En este país podemos sentarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida”, afirmó el presidente, quien también señaló que una sociedad no puede entenderse como una simple suma de voluntades individuales.

Tras finalizar los discursos oficiales, León XIV y Orsi mantuvieron una reunión privada en el Edificio José Artigas, en el marco de las actividades previstas para la primera jornada de la visita papal.

Un homenaje a Francisco antes de llegar a la Argentina

Antes de aterrizar en Montevideo, León XIV había dialogado con los periodistas que lo acompañaban en el vuelo desde Roma y se refirió especialmente a su próxima visita a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Consultado sobre el significado de viajar al país natal de Francisco, el pontífice aseguró que su presencia tendrá un fuerte contenido simbólico y estará dedicada a recordar a su antecesor, quien no llegó a regresar a su tierra como Papa.

“Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”, respondió León XIV cuando le preguntaron si su llegada a la Argentina podía interpretarse como un homenaje al pontífice argentino.

La visita se extenderá durante cuatro días e incluirá actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales. La agenda contempla compromisos en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en una escala que genera expectativa entre los fieles argentinos.

Durante el intercambio con la prensa, el Papa también fue consultado sobre su participación en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos y el significado de haber ejercido su derecho al voto.

“Yo ya hice una declaración sobre este tema: estoy orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”, contestó, sin profundizar sobre sus preferencias electorales.

La llegada a Uruguay marcó así el comienzo de una gira de 12 días por Latinoamérica, que continuará por la Argentina y Perú. El primer mensaje de León XIV combinó una convocatoria a la inclusión social, la defensa de la dignidad humana y la preocupación por las generaciones futuras, junto con un reconocimiento al legado de Francisco.