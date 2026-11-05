Furor por la visita del Papa: las búsquedas de alojamiento crecieron hasta 500% en Luján y Córdoba / Por Santiago Tuñez

En cuanto a la modalidad del desplazamiento, las escapadas colectivas dominan la tendencia: los viajes en grupo (sin menores) representan más del 70% de las búsquedas registradas en la plataforma, destacándose las estadías en pareja con más del 40% del interés y los grupos de tres o más adultos con más del 20%. Los viajes en familia o con menores, en tanto, abarcan más del 10% de las búsquedas.

El Santo Padre irá a Córdoba el próximo 10 de noviembre y, entre otras actividades, ofrecerá una misa masiva en la Explanada de la Escuela de Aviación Militar Militar. Una vez finalizada la celebración litúrgica, el itinerario prevé un recorrido por las calles de la capital provincial a bordo del Papamóvil, lo que permitirá el contacto directo y el saludo de la feligresía.

El Santo Padre hará un recorrido a bordo del Papamóvil en Córdoba y Luján.

El día después, León XIV celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Luján y se estima que será uno de los momentos de mayor convocatoria de su viaje por la Argentina. Al igual que en Córdoba, tiene previsto realizar un recorrido en el Papamóvil desde el tótem de la ciudad bonaerense.

En Córdoba, los precios de los alquileres temporarios del 10 al 11 de noviembre oscilan entre los 190 y 250 dólares. Y en Luján, se ofrecen alojamientos para cuatro personas cerca de la Basílica desde US$900. Incluso, llegan a pedir hasta US$2.000 por una noche.

Las recomendaciones para quienes vayan a la misa del Papa en Luján

El gobierno bonaerense compartió días atrás una serie de pautas para aquellas personas que asistan a la misa de León XIV frente a la Basílica de Luján. "Recordá que el ingreso a la plaza es únicamente con invitación previa; si no disponés de una, los patios abrirán el martes 10 a las 16 por orden de llegada para seguir el evento en pantallas gigantes, con una vigilia y festival desde las 18 en el Parque San Martín", indicó un comunicado del ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.

Según el funcionario, los operativos de tránsito y cortes vehiculares comenzarán este viernes, "cerrándose totalmente el acceso a la ciudad el martes 10 al mediodía". Habrá siete accesos por ruta con estacionamiento para autos y micros, "desde donde se realizará una caminata de entre 3 y 8,5 kilómetros, o bien se podrá utilizar el Tren Sarmiento con frecuencias reforzadas".

Los asistentes a la misa tendrán permitido el uso de una mochila de hasta 15 litros con agua, comida, protector solar, abrigo, capa de lluvia y reposera. Por el contrario, estará prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas. "En todo el trayecto habrá 51 puestos de cuidado y 34 de hidratación asistidos por voluntarios con remera amarilla", señaló Alonso.