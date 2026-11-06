Qué desayunará el papa León XIV durante su visita a la Argentina

Una panadería de Recoleta fue elegida para preparar la primera comida del Pontífice en Buenos Aires. El menú incluirá facturas, sándwiches de miga y un cheesecake de frutos rojos que pidió especialmente.
En el marco de los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, se conoció qué alimentos formarán parte de su primer desayuno en Buenos Aires. Una reconocida panadería del barrio porteño de Recoleta será la encargada de preparar los productos que recibirá el Pontífice el lunes 9 de noviembre, durante su estadía en la Nunciatura Apostólica.
El comercio elegido es Dos Escudos. Su dueño, Francisco, contó en diálogo con Arriba Argentinos (TN) que se trata de un motivo de orgullo para el establecimiento. “Estamos orgullosos de trabajar con la Nunciatura y proveer el desayuno del Papa del día 9 cuando llegue. Es un orgullo y privilegio poder brindarle nuestras cosas ricas”, expresó.
El menú incluirá algunas de las opciones que habitualmente consume el personal de la Nunciatura. Según detalló el comerciante, habrá facturas variadas y los tradicionales sándwiches de miga, uno de los productos característicos del local.
Sin embargo, uno de los alimentos tendrá un lugar especial en la mesa: el cheesecake de frutos rojos, una de las especialidades de la panadería que fue solicitado especialmente por el propio Papa.
“Obviamente también va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas. El Papa pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos”, reveló Francisco.
De esta manera, los productos tradicionales de la panadería y el postre elegido por León XIV formarán parte del desayuno que se le ofrecerá durante su visita a Buenos Aires.
comentar