El peronismo embistió contra Milei en el Senado y Bullrich salió en su defensa

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En los últimos días se filtró el contenido de un informe surgido de un peritaje judicial que está incorporado al expediente que lleva el fiscal Eduardo Taiano, el cual da cuenta de numerosas llamadas telefónicas entre Milei y el lobbysta cripto Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit de lanzamiento del token Libra.

En el peritaje al teléfono de Novelli también aparecieron pruebas de conversaciones telefónicas con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con el ex jefe de gabinete de Asesores de Presidencia, Demian Reidel, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En su cuestión de privilegio contra Milei, Di Tullio fue contundente contra el Presidente. “Este es un gobierno de estafadores. El presidente de la Argentina es un estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones de dólares para estafar a 40.000 personas”, sostuvo la senadora.

Luego, la senadora bonaerense leyó parte del discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, en especial la idea de “la moral como política de Estado”. “Milei usó su investidura presidencial para estafar porque sin el tuit no hubieran 40.000 estafados, cobró 5 palos verdes para publicar, no me puede hablar de ‘la moral como política de Estado. Si hasta se hizo una estructura propia para que lo investiguen”, agregó.

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La defensa de Bullrich a Milei y Adorni

Luego de repetir en varias ocasiones que “como argentina” le daba pena que una expresidenta esté presa, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, apuntó a lo que fueron las administraciones kirchneristas.

“Señalan a Adorni, que se equivocó y pidió disculpas, y Cristina Kirchner se hacía llevar Clarín y La Nación al sur. Más de 50 vuelos para llevar los diarios al sur. No sean hipócritas”, arrancó su intervención.

Luego, la ex ministra de Seguidad salió al cruce de las críticas contra Milei e hizo una enfática defensa: “Nuestro presidente es absolutamente inocente”.

“La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, continuó la ex ministra de Seguridad, que denunció la “hipocresía” del peronismo por denunciar al jefe de Estado cuando tiene a su líder Cristina Fernández Kirchner está presa con condena firme.

“Está detenida, con una tobillera e inhabilitada para ejercer cargos públicos. No sean hipócritas que la fuerza política de ustedes tiene procesados y condenados a la fórmula completa —en referencia a Cristina Kirchner y Amado Boudou. Ahora porque no les gusta los tiempos de la justicia se quejan de que van lento, con Cristina que van rápido. No sean hipócritas, nuestro presidente es absolutamente inocente”, siguió.