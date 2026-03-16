Causa $Libra: Diputados pide reactivar la comisión y apartar al fiscal Taiano

“Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”, expresó Ferraro.

También decidieron los legisladores opositores pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei, según detalló Ferraro.

“Karina Milei no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra”, consignó.

image

Además la comisión resolvió “evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

También expresó Ferraro el repudio del cuerpo a “los atentados del Presidente contra la prensa” y adelantó que “vamos a exigir que se reúna de manera inmediata la Comisión de Libertad de Expresión convocando a periodistas” porque "mafioso es el Gobierno que amedrenta al periodismo para cumplir con el objetivo de silenciarlo”,

Por su parte el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP) apuntó a que “Milei mintió. Dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto. Sin embargo de demostró que habló en numerosas oportunidades con Mauricio Novelli que fue el articulación de toda la operación” .