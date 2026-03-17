Caso $LIBRA: aparecen más contratos entre Novelli y Davis que complican a Milei

Asimismo, se conoció que el estadounidense Hayden Mark Davis y el lobista argentino Mauricio Novelli sellaron al menos dos convenios entre 2024 y 2025, todos con el presidente Javier Milei como activo transaccional decisivo. El último, firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA. Pero antes, el 21 de noviembre de 2024, rubricaron otro, según surge de la copia de ese documento que peritos oficiales recuperaron del teléfono de Novelli.

Se trata de un escrito presentado como una “oferta irrevocable” que Davis, como CEO de Kelsier Group, le presentó a Novelli, a su socio Manuel Terrones Godoy, y al entonces asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales.

“Lograr acuerdos de 10 millones de dólares a alcanzar antes de abril de 2025" era la meta con margen para su extensión.

En una primera redacción, el “referenciador” se llevaría 1.550.000 dólares más un 35 por ciento de lo facturado por Kelsier Group de los clientes que acercara. Luego, esa versión tuvo modificaciones, según confirmaron fuentes judiciales.

El escrito, incorporado al expediente, muestra cómo el esquema alrededor de $LIBRA no se limitaba a un único entendimiento, sino que incluía múltiples negociaciones paralelas.

Según surge de la documentación, Davis, en su rol dentro de Kelsier Group, presentó una propuesta formal a Novelli y su entorno para estructurar negocios vinculados al ecosistema cripto y a potenciales desarrollos asociados.

El documento detalla las condiciones comerciales y deja entrever que el atractivo principal era el vínculo con figuras de alto nivel político y la posibilidad de capitalizar ese acceso para impulsar iniciativas privadas.

El documento completo fue recuperado por expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF).