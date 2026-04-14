El pistacho, otra víctima económica de la guerra en Irán

Las dificultades para exportar hacia mercados clave, como India, generan un efecto dominó. Menos producto disponible implica una mayor competencia entre compradores y precios más altos.

69dccb5559bf5b26bc425903 Las exportaciones se vieron afectadas por el conflicto y problemas logísticos.

A esto se sumaron posibles complicaciones en las rutas comerciales hacia los centros estratégicos como Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

El precio alcanzó en marzo los 4,57 dólares por medio kilo, el valor más alto desde 2018, pero el impacto podría ir más allá.

Desde la industria alimentaria ya anticipan cambios en productos derivados. “El sabor a pistacho podría volverse menos común este año”, advirtió un referente del sector.