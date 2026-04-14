Un petrolero chino desafió las advertencias de EEUU y atravesó el Estrecho de Ormuz

ormuzz Algunos analistas advierten que estas acciones podrían escalar el conflicto en la región.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el trayecto del petrolero Ocean Pride, de bandera china, que según los reportes de la agencia Reuters logró navegar por las aguas del estrecho sin detenerse ante las advertencias. La presencia de este gran buque marca un momento clave en la disputa, ya que Pekín parece estar enviando una señal clara de que no detendrá su flujo de energía a pesar de las presiones y el cerco militar impuesto por la administración estadounidense.