El Polaco explicó cuál fue el motivo por el que debió ser internado de urgencia

El cantante publicó un video en su cuenta de Tik Tok. Allí dio a conocer detalles de su inconveniente de salud, que le impidió acompañar a su hija Sol en el viaje de egresados de Bariloche. ¿Qué dijo El Polaco?
Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, rompió el silencio después de haber sido internado de urgencia hace unos días. En busca de desmentir las versiones que hablaban de un forúnculo en un glúteo, el cantante de cumbia utilizó su flamante cuenta de TikTok y aclaró la situación.
Este inconveniente de salud le impidió acompañar a su hija mayor Sol, en su viaje de egresados a Bariloche, donde había sido seleccionado como uno de los padres responsables.
En su primer video en TikTok, El Polaco buscó llevar tranquilidad a sus seguidores: "Quiero decirles que este es mi nuevo TikTok, para toda la gente que quiera estar ahí comunicada y sabiendo cosas mías y de la banda". Luego, abordó directamente los rumores: "Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, así que les mando un beso”.
Ya cerca de recibir el alta, el artista tropical expresó con optimismo: "Bueno viejo, acá estamos, a punto caramelo. Ya casi estamos a punto de terminar todo y salimos de boxes, a la cancha. Tranquilos, tranquilos, está todo bien. Gracias por tantos mensajes cariñosos".
Al final, El Polaco no se guardó un comentario para quienes reaparecieron en su vida durante su convalecencia: "Hay gente que se acuerda de vos cuando estás mal, no sé si es bueno o malo eso, me da un poquito de bronca, pero no importa. ¡Los quiero mucho!”.
Después de la separación de El Polaco y Barby Silenzi y los videos del cantante de cumbia con Dalila que dieron que hablar, la artista afirmó que con su colega son “amigos con derecho a roce” y no escatimó en reproches para la expareja del intérprete.
Es que la cantante le dedicó unas palabras a Ezequiel: “Te adoro, somos muy pero muy amigos y no al punto que algunos creen”. Al tiempo, explicó: “Somos amigos con derecho a roce. No recuerdo si los roces fueron una sola vez. La última vez me llamó para ir a su cumpleaños, me gusta El Polaco porque es un tipo humilde”.
Al ser consultada por si “haría el amor con El Polaco”, Dalila no titubeó: "¿Quién le diría que no? Aunque no me casaría con él porque sé perfectamente cómo es. Somos amigos y nos contamos un montón de cosas, pero cada vez que podemos (...)”. “No sé por qué la ex -Barby Silenzi- me reclamó a mí, cuando le tenía que haber reclamado a él. Andá y hablá con él, no me voy a poner a la altura de ella, cada una sabe de lo que trabajamos. Teniendo hijos, ¿se olvida que todo queda archivado? y ¿cuando los hijos vean de lo que trabajaba su mamá?”, apuntó
“No sostengo hombres que no sean mis hijos. Lo aprendí porque vi situaciones que hasta me llegan a molestar, si la mujer tiene ganas de aguantar, tema suyo. Por eso vivo sola también, no les gusta mi trabajo, arrancan amorosos porque no me conocen”, cerró al respecto.