El Polaco explicó cuál fue el motivo por el que debió ser internado de urgencia

Este inconveniente de salud le impidió acompañar a su hija mayor Sol, en su viaje de egresados a Bariloche, donde había sido seleccionado como uno de los padres responsables.

En su primer video en TikTok, El Polaco buscó llevar tranquilidad a sus seguidores: "Quiero decirles que este es mi nuevo TikTok, para toda la gente que quiera estar ahí comunicada y sabiendo cosas mías y de la banda". Luego, abordó directamente los rumores: "Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere mañana o pasado me voy. Estoy mejor, así que les mando un beso”.

Ya cerca de recibir el alta, el artista tropical expresó con optimismo: "Bueno viejo, acá estamos, a punto caramelo. Ya casi estamos a punto de terminar todo y salimos de boxes, a la cancha. Tranquilos, tranquilos, está todo bien. Gracias por tantos mensajes cariñosos".

Al final, El Polaco no se guardó un comentario para quienes reaparecieron en su vida durante su convalecencia: "Hay gente que se acuerda de vos cuando estás mal, no sé si es bueno o malo eso, me da un poquito de bronca, pero no importa. ¡Los quiero mucho!”.

Dalila habló de su relación con El Polaco: "Amigos con derecho a roce"

Después de la separación de El Polaco y Barby Silenzi y los videos del cantante de cumbia con Dalila que dieron que hablar, la artista afirmó que con su colega son “amigos con derecho a roce” y no escatimó en reproches para la expareja del intérprete.

Es que la cantante le dedicó unas palabras a Ezequiel: “Te adoro, somos muy pero muy amigos y no al punto que algunos creen”. Al tiempo, explicó: “Somos amigos con derecho a roce. No recuerdo si los roces fueron una sola vez. La última vez me llamó para ir a su cumpleaños, me gusta El Polaco porque es un tipo humilde”.

Al ser consultada por si “haría el amor con El Polaco”, Dalila no titubeó: "¿Quién le diría que no? Aunque no me casaría con él porque sé perfectamente cómo es. Somos amigos y nos contamos un montón de cosas, pero cada vez que podemos (...)”. “No sé por qué la ex -Barby Silenzi- me reclamó a mí, cuando le tenía que haber reclamado a él. Andá y hablá con él, no me voy a poner a la altura de ella, cada una sabe de lo que trabajamos. Teniendo hijos, ¿se olvida que todo queda archivado? y ¿cuando los hijos vean de lo que trabajaba su mamá?”, apuntó

“No sostengo hombres que no sean mis hijos. Lo aprendí porque vi situaciones que hasta me llegan a molestar, si la mujer tiene ganas de aguantar, tema suyo. Por eso vivo sola también, no les gusta mi trabajo, arrancan amorosos porque no me conocen”, cerró al respecto.