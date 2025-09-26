Espectáculos |

Una vez más: se reconciliaron El Polaco y Barby Silenzi

El cantante y la bailarina se dieron una nueva chance en el amor, después de muchos meses de distanciamiento. ¿Cómo lo confirmaron?

Creo que muchos ya perdimos la cuenta de las veces que El Polaco y Barby Silenzi se separaron y se volvieron a reconciliar desde que arrancaron su romance, hace una década atrás. Pero lo seguro es que esta vez, la ruptura fue larga y se mantuvo a lo largo de los meses hasta ahora... Porque el cantante de cumbia y la influencer se reconciliaron y volvieron a apostar a la familia que tienen con 2 hijas en común.

"Me dijo ‘vamos a intentarlo, porque nos amamos, las nenas, la familia’. Uno a veces se equivoca, pero siempre cuando tenés una familia, está bueno intentar", analizó Barby. Por ese entonces, en el primer trimestre del año y luego de una nueva crisis de pareja, Barby parecía dispuesta a acceder a una nueva tregua. Pero algo la hizo cambiar de opinión.

“Vi una nota que me dejó helada”, apuntó la exbailarina, hoy dedicada al contenido hoy en redes sociales. La referencia que hizo Silenzi se debía a una entrevista en la que el músico había sentenciado la separación. “Una se cansa de tantas mentiras reiteradas. Y, además, sentí que no me puso en el lugar de su mujer”.

“Tomé la decisión de que nos separemos definitivamente porque ya no da para más”, dijo seria y convincente. “Hay cosas que ya no se pueden arreglar. Evidentemente, no nos estamos entendiendo y ya está. No nos vamos a entender. Por más que intentemos, no nos vamos a entender", agregó Barby, algunas semanas atrás.

A PURO CORAZÓN

Y cuando "la ventanita del amor" parecía estar totalmente cerrada, empezó un nuevo acercamiento entre Barby y Ezequiel, conocido como El Polaco. De a poco, empezaron a ponerse nuevamente de acuerdo luego de que el músico pasó una semana internado a consecuencia de una Infección Urinaria.

Compartieron una primera salida pública en donde ella lo fue a ver a un show nocturno, luego hicieron un paseo en familia... y el amor fue más fuerte. Al punto en que hoy, después de largos meses de vivir, incluso, en casas separadas, Silenzi y el músico están nuevamente juntos. Y lo confirmaron con una amorosa foto.

