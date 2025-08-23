Mirtha Legrand se indignó por las muertes con fentanilo: "Son asesinos"

La conductora dialogó con la periodista Camila Dolabjian, quien repasó las causas judiciales que involucran a la industria farmacéutica y que golpean de lleno al gobierno de Javier Milei.

Según detalló Dolabjian, el fentanilo habría sido elaborado en laboratorios de Ariel García Furfaro, habilitados por la ANMAT a comienzos de este año. La periodista también subrayó que Furfaro mantenía vínculos cercanos con funcionarios de alto rango dentro de la administración nacional.

Escándalo político

La charla incluyó además referencias al reciente escándalo que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En audios filtrados, un allegado al mandatario asegura que la hermana del presidente habría recibido coimas por parte de una droguería con contratos directos con el Estado.

“El amigo íntimo del presidente asegura que su hermana, Karina Milei, cobraba coimas”, precisó Dolabjian en la mesa televisiva.

La reacción de Mirtha Legrand

Ante la magnitud del caso, Mirtha expresó su repudio a la trama de irregularidades. “Qué terrible todo, qué turbio”, afirmó, visiblemente impactada por la velocidad con la que avanzó la investigación judicial, que ya ordenó múltiples allanamientos en oficinas y domicilios de los imputados, varios de los cuales permanecen detenidos.

Con sus declaraciones, la diva de la televisión se sumó al coro de voces que reclaman explicaciones y transparencia frente a un caso que combina crisis sanitaria, negocios turbios y repercusiones políticas en el más alto nivel del poder.