ABB Argentina obtiene certificación internacional "Mission to Zero"

Esta distinción es el resultado de una inversión de más de USD 200.000 y forma parte del programa global Mission to Zero de ABB, que busca alcanzar cero emisiones netas en todas sus operaciones para 2030 (reducción del 80% respecto a 2019) y 2050 (100%). Giselle Somale, Country Holding Officer de ABB Argentina, Uruguay y Paraguay, destaca estratégicamente que “esta certificación refuerza el posicionamiento de ABB como partner tecnológico sustentable clave para los proyectos que se están desarrollando en Argentina en el marco del RIGI, especialmente en los sectores de minería y energía, donde la sostenibilidad certificada es un requisito cada vez más relevante”.

Bella Vista, una Fábrica Industrial de ABB de vanguardia sustentable y de calidad global La planta tucumana se convierte en una de las primeras instalaciones de Argentina en obtener la certificación UL2799 "Zero Waste to Landfill", logrando la categoría Silver, con un 91,4% de residuos reutilizados, reciclados o recuperados, evitando que lleguen a vertederos.

Planta ABB_Tucumán_ARG_2025_PanelesSolares

Además de esta nueva distinción, el sitio ya cuenta -desde hace más de 10 años- con la cuádruple certificación ISO: 9001 de Calidad, 14001 de Medio Ambiente, 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 50001 de Eficiencia Energética, lo que refleja un compromiso sostenido con la excelencia operativa, la mejora continua y los más altos estándares internacionales.

Este resultado fue posible gracias a una estrategia integral que combina: Energía 100% renovable: El 15% proviene de paneles solares propios (90 kWh de capacidad instalada) y el 85% restante de la distribuidora eléctrica local, certificada como energía limpia con cero emisiones (I-REC). 2/ Electromovilidad completa: Transición total a carretillas elevadoras eléctricas, instalación de dos puntos de carga y adquisición de un vehículo utilitario 100% eléctrico para delivery local.

Eficiencia energética: Actualización a motores con eficiencia según norma IE4 para compresores de aire e iluminación LED completa en todas las instalaciones.

Gestión digital inteligente: Sistema de monitoreo continuo que optimiza producción, consumo y almacenamiento de energía en tiempo real mediante algoritmos de aprendizaje automático.

"Estamos orgullosos de alcanzar esta certificación, que es el resultado del trabajo en equipo y la convicción de ABB por lograr operaciones con cero emisiones. Nuestro compromiso con la industria y el medio ambiente nos desafía constantemente en la búsqueda de soluciones innovadoras", destacó Adrián Marras, director regional de Electrificación en ABB.

Por su parte, Augusto Cecilia, director de la planta Bella Vista, explicó: "Este proyecto es un hito para la operación en la región y para la provincia de Tucumán en particular. Deseamos convertirlo en un modelo de éxito escalable que marca el inicio de una revolución en el ámbito de la electrificación en toda la cadena productiva. Es, sin dudas, una transformación que va a impactar no solo a la industria, sino todo lo que nos rodea: desde los hogares hasta las grandes ciudades, convirtiéndolos en ecosistemas sostenibles, inteligentes y seguros".

Cecilia también señaló el potencial de expansión: "La ingeniería realizada para el sistema de paneles solares permite su integración con otras tecnologías propias, y con posibilidad de retornar energía al sistema eléctrico local en los días o momentos de menor consumo”.

ABB en Argentina: 100 años de compromiso local

Con más de un siglo de presencia en Argentina, ABB se ha consolidado como socio estratégico para la industria local. Actualmente, con más de 500 colaboradores en el país, la compañía ofrece soluciones tecnológicas de electrificación, automatización, motores eléctricos y robótica para los principales sectores industriales y de servicios.

La planta Bella Vista, con 4.500 metros cuadrados distribuidos en 3 naves y un equipo de más de 140 colaboradores, fabrica interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, contactores y capacitores que abastecen el mercado argentino y latinoamericano (Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y el Centro de Distribución Miami en los USA).

Programa Mission to Zero

El programa Mission to Zero de ABB respalda el compromiso global de la empresa de reducir las emisiones de CO en un 80% para 2030 y en un 100% para 2050 (en comparación con la línea de base de 2019). Impulsado por equipos locales, el programa se centra en mejorar la eficiencia a través de la generación, gestión y almacenamiento de energía utilizando tecnologías innovadoras de ABB e integraciones con soluciones de terceros.

Más de la mitad de los ingresos globales de ABB proceden de tecnologías que contribuyen directamente a la lucha contra el cambio climático.

ABB, líder tecnológico mundial en electrificación y automatización

ABB es un líder tecnológico mundial en electrificación y automatización que hace posible un futuro más eficiente y sostenible en el uso de los recursos. Conectando su dominio de la ingeniería y de la digitalización, ABB contribuye a que las industrias funcionen a alto rendimiento, al tiempo que mejoran su eficiencia, productividad y sostenibilidad, para superar sus resultados. En ABB, lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 105.000 personas empleadas en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en el SIX Swiss Exhange (ABBN) y en el Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com