Jorge Diego Arguindegui fue designado Country Manager de BAT Argentina

Desde su nueva responsabilidad, impulsará la visión de construir “Un mañana mejor”, que guía a la compañía a nivel global, y potenciará las nuevas categorías de productos en el mercado.

Antes de su llegada a BAT Argentina, Arguindegui cumplió funciones directivas en distintas empresas, en sectores como el transporte aéreo y ferroviario, en tareas vinculadas al management, las relaciones institucionales y el comercio exterior.

Por más de una década se desempeñó en cargos directivos en diferentes empresas de Corporación América. A su vez, en 2016, fue Gerente General de la Línea Sarmiento perteneciente a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador y tiene estudios de posgrado en Finanzas Internacionales de la Universidad Di Tella y un MBA en IAE Business School.

En BAT Argentina, Arguindegui ha desarrollado una destacada carrera desde 2019, ocupando posiciones clave que han contribuido significativamente al crecimiento y consolidación de la compañía en la región. Desde 2020 se desempeñaba como Director de Asuntos corporativos y Gobierno para la región.