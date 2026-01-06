Empresas y Negocios |

Jorge Diego Arguindegui fue designado Country Manager de BAT Argentina

El ejecutivo ha desarrollado una destacada carrera desde 2019, ocupando posiciones clave que han contribuido significativamente al crecimiento y consolidación de la compañía en la región.

BAT Argentina, la compañía tabacalera con más trayectoria en el mercado local y uno de los grupos internacionales de consumo masivo con mayor presencia a nivel mundial, designó a Jorge Diego Arguindegui como Country Manager.

Desde su nueva responsabilidad, impulsará la visión de construir “Un mañana mejor”, que guía a la compañía a nivel global, y potenciará las nuevas categorías de productos en el mercado.

Antes de su llegada a BAT Argentina, Arguindegui cumplió funciones directivas en distintas empresas, en sectores como el transporte aéreo y ferroviario, en tareas vinculadas al management, las relaciones institucionales y el comercio exterior.

Además: New American Oil presenta su nuevo sitio web institucional

Por más de una década se desempeñó en cargos directivos en diferentes empresas de Corporación América. A su vez, en 2016, fue Gerente General de la Línea Sarmiento perteneciente a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador y tiene estudios de posgrado en Finanzas Internacionales de la Universidad Di Tella y un MBA en IAE Business School.

En BAT Argentina, Arguindegui ha desarrollado una destacada carrera desde 2019, ocupando posiciones clave que han contribuido significativamente al crecimiento y consolidación de la compañía en la región. Desde 2020 se desempeñaba como Director de Asuntos corporativos y Gobierno para la región.

