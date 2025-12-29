BGH equipa todo tu hogar y te viste para el Mundial 2026

“Pantallas grandes, confort térmico, celulares y productos diseñados para el encuentro ya no van a ser vistos como rivales de ese antojo por una camiseta de la Selección Argentina de fútbol. Esta acción le da a la familia la posibilidad de regalarse eso que le hace falta en el hogar y vestirse de campeón del mundo para completar la experiencia”, explicó Lucas Fernández, director de Ecommerce y Marketing.

La promoción aplica con la compra de cualquiera de los productos del amplio portfolio de BGH y propone una mecánica simple: al comprar en bgh.com.ar, los consumidores pueden sumar la camiseta BGH adidas por tan sólo $29.999, elegir talle y recibir el producto y la camiseta en un mismo envío.

Si bien la acción alcanza a todo el catálogo, cobra especial relevancia en categorías asociadas al disfrute de los partidos y las reuniones sociales: productos de climatización pensados para el confort del verano, y equipamiento para conservar bebidas y/o alimentos o la cocción de estos últimos durante encuentros y reuniones. Un conjunto de categorías diseñadas para transformar cada partido en una experiencia completa dentro del hogar.

La propuesta se enmarca en el rol de BGH como Sponsor Oficial de las Selecciones Argentinas. En ese contexto, la marca viene impulsando iniciativas que conectan la innovación tecnológica con la pasión por el fútbol, el rendimiento y los momentos compartidos.

Con esta acción, BGH reafirma su compromiso con la innovación y con aquellos rituales que definen la cultura argentina: el encuentro, el verano y la pasión por la Selección, ahora con la camiseta puesta y la tecnología como aliada.

Grupo BGH

Grupo BGH es un grupo empresario con más de 112 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Brinda respuestas a las necesidades de empresas, organismos públicos y consumidores de América Latina. La compañía emplea a más de 1500 personas y tiene operaciones en Argentina, Uruguay, Colombia y Estados Unidos.