Gustavo Costas renovó su contrato con Racing hasta 2028: "Sigo en el lugar donde quiero"

A pesar de las frustraciones que sufrió el equipo en el último semestre del 2025, en el cual quedó eliminado de la Copa Libertadores y perdió la final del Clausura, la dirigencia apostó a la continuidad de Costas. "El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto", afirmó el entrenador.

"Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza del club. Jamás nos vamos conformar, porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide", enfatizó.

costascontrato2 Gustavo Costas renovó su contrato por los próximos tres años.

Por su parte, Milito aseguró: “Reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”.

De esta manera, Costas llegaría a cinco años consecutivos dirigiendo a Racing. El técnico inició su tercer ciclo en la Academia en 2022 y, desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32 y conquistó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Se fue Almendra y van por Miljevic

Antes de acordar la renovación de su contrato, Costas recibió la noticia sobre que Agustín Almendra no continuará en el club. El volante fue transferido al Necaxa, de México, a cambio de 2,5 millones de dólares. Con ese dinero, la Academia buscará cerrar la llegada de Matko Miljevic, una de las figuras de Huracán.

Almendra había llegado a Racing en 2023, como jugador libre tras una conflictiva salida de Boca, donde había estado varios meses entrenando apartado del plantel. Poco después sumó ritmo, y aunque siempre le costó en lo físico (en la mayor parte de los partidos salió reemplazado), fue una pieza importante en la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y también en el título de la Recopa Sudamericana 2025.

Gustavo Costas lo sostuvo como una fija en su esquema y le dio rodaje durante el resto de este año.