Maru Escobedo es designada Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica

Maru cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en el mercado premium de movilidad, habiendo comenzado su exitosa carrera dentro de BMW Group en 1998. Nacida en la Ciudad de México, ha construido una trayectoria internacional sobresaliente.

En Alemania ocupó puestos clave de alta dirección para BMW y MINI, fortaleciendo su visión estratégica global. En México lideró BMW Group para consolidar a BMW y MINI como número uno del mercado premium. Más adelante, en Brasil, impulsó un crecimiento histórico para BMW Group, al lograr récords de ventas que colocaron a Brasil como el país con mayores ventas de BMW en toda Latinoamérica. Asimismo, consolidó a BMW como la marca premium favorita del mercado brasileño y tuvo un papel clave en decisiones estratégicas de inversión para fortalecer el desarrollo de la Planta de Araquari.

Próximamente se anunciará el nuevo Presidente y Director Ejecutivo de BMW Group Brasil. Hasta el nombramiento de su sucesor, Maru Escobedo continuará liderando las operaciones de BMW y MINI en Brasil.

Reiner Braun es un directivo experimentado dentro de BMW Group, con una notable trayectoria global en la que ha ocupado altos cargos ejecutivos en mercados estratégicos de Europa, Medio Oriente, China, América Latina y Canadá.

Sus logros recientes incluyen avances significativos en la oferta de movilidad electrificada (vehículos eléctricos e híbridos) de BMW Group, encabezando la transformación digital y potenciando el desempeño de ventas de BMW y MINI; el liderazgo en el segmento premium, mejoras sobresalientes en la excelencia operativa y la expansión de la presencia de BMW Group en Latinoamérica.

Las ventas totales de BMW en 2025 marcaron un récord histórico y consolidaron su liderazgo en la región por octavo año consecutivo como la marca premium preferida en América Latina. También se alcanzaron récords de ventas para los modelos de alto desempeño de BMW M, así como para la gama de alto lujo, que incluye modelos como los BMW Serie 7, BMW X7, BMW XM, entre otros.

"La ejecutiva ideal"

“Latinoamérica es una región rica en oportunidades, talento y resiliencia. Maru es la ejecutiva ideal para acelerar nuestro crecimiento sostenible, fortalecer nuestra presencia y garantizar la implementación exitosa de NEUE KLASSE con un enfoque integral en el cliente. Es la primera latinoamericana en liderar la región y es reconocida por su excelencia, liderazgo y dedicación a la creación de valor a largo plazo ”, dijo Sebastian Mackensen, Director de la Región de las Américas de BMW Group y Presidente y CEO de BMW of North America, LLC. “Agradezco a Maru y Reiner sus destacadas contribuciones y les deseo mucho éxito en sus proyectos futuros”.

BMW 3 modelos

BMW Group Latinoamérica

BMW Group es líder en productos y servicios de tecnologías de movilidad individual Premium en Latinoamérica, donde comercializa sus tres marcas BMW, MINI y BMW Motorrad.

BMW es la marca automotriz Premium favorita en Latinoamérica, con más de uno de cada tres vehículos vendidos en la región. En 2025, BMW ha comercializado 45,930 unidades. MINI ha vendido 7,587 unidades en el mismo periodo. BMW Motorrad ha comercializado 27,621 motocicletas en la región. BMW se consolidó como la marca preferida del segmento Premium en la región con 27 mercados donde tiene presencia en América Latina.

El enfoque de Apertura de Tecnologías de BMW Group es ideal para una transición gradual a la electromovilidad, ofreciendo a los clientes entre trenes de fuerza eléctricos a batería, híbridos o de combustión. BMW Group ha entregado alrededor de 99 mil equipos de carga personales o corporativos en la región.

El Grupo cuenta con 5,000 colaboradores en la región de Latinoamérica. Sus oficinas de ventas se localizan en Argentina, Brasil y México (donde se ubica la oficina regional).

Las plantas de producción de BMW Group en la región se encuentran ubicadas en Brasil y México. Brasil cuenta con dos plantas: una ubicada en Araquari -Santa Catarina, con enfoque en la producción de automóviles, donde comenzó la producción del BMW X5 PHEV en 2024. La otra planta en Manaus - Amazonas, es la 1a instalación que fabrica motocicletas fuera de Alemania. En 2025, se inauguró BMW Group TechWorks Brazil en São Paulo, un nuevo hub tecnológico diseñado para impulsar soluciones digitales y servicios de TI en todo el continente americano. Además, la Oficina de Ingeniería de BMW Group en Brasil desarrolla y homologa especificaciones de blindaje para la región, consolidando el portafolio más grande de modelos blindados aprobados localmente.

En México se anunció la inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta de BMW Group en San Luis Potosí en julio de 2014. Este sitio de producción inició operaciones en 2019 con la producción del BMW Serie 3; en 2021 se comunicó la ampliación de su operación para incluir la manufactura del BMW Serie 2 Coupé y en 2022 del BMW M2, ambos exportados a todo el mundo. A partir de 2027, la Planta de San Luis Potosí incorporará la producción de vehículos eléctricos y baterías con una inversión de 800 millones de dólares.