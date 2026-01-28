Política |

BCRA investiga a funcionarios por maniobras con el dólar

La causa recayó en manos del juez Sebastián Casanello y la autoridad monetaria busca detectar si se produjeron violaciones al Código de Ética.

El Banco Central (BCRA) abrió una investigación interna luego de que se difundan audios que forman parte de una causa judicial en la que se investiga a la AFA y algunos de sus dirigentes.

La entidad monetaria busca determinar la presunta participación de cinco funcionarios que están sospechados de colaborar con las maniobras irregulares con el dólar oficial. La investigación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.

ADEMÁS: ARCA confirmó que no existe el domicilio que AFA declaró para mudar su sede a Pilar

“Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”, fue la frase que se escucha en un audio que una funcionaria del Banco Central le dijo a Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio.

Según informó la entidad, el procedimiento interno busca determinar si las personas involucradas incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA o a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

“Por un lado hay una causa penal. El BCRA no tiene la potestad de juzgar a sus empleados, lo que sí existe es un código de ética y la Ley de Ética Pública. Entonces, esta es una instancia que tiene el banco cuando hay una evidencia de que algún empleado puede haber incumplido en sus funciones”, explicaron fuentes del BCRA.

ADEMÁS: El Gobierno refinanció más del 100% de los vencimientos de deuda en pesos

Según el reglamento, la investigación puede desembocar en una suspensión o un despido, pero el incumplimiento en las funciones “tiene que estar muy probado”.

El banco tiene hasta ahora los audios que circularon atribuidos a una de las empleadas, pero de momento sostienen que “todavía no está claro qué está investigando la Justicia”. La instancia actual es la de recolectar pruebas, testimonios, y evaluarlos. “No es habitual”, aseguran.

