BCRA investiga a funcionarios por maniobras con el dólar

La entidad monetaria busca determinar la presunta participación de cinco funcionarios que están sospechados de colaborar con las maniobras irregulares con el dólar oficial. La investigación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.

“Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”, fue la frase que se escucha en un audio que una funcionaria del Banco Central le dijo a Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio.

Según informó la entidad, el procedimiento interno busca determinar si las personas involucradas incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA o a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

“Por un lado hay una causa penal. El BCRA no tiene la potestad de juzgar a sus empleados, lo que sí existe es un código de ética y la Ley de Ética Pública. Entonces, esta es una instancia que tiene el banco cuando hay una evidencia de que algún empleado puede haber incumplido en sus funciones”, explicaron fuentes del BCRA.

Según el reglamento, la investigación puede desembocar en una suspensión o un despido, pero el incumplimiento en las funciones “tiene que estar muy probado”.

El banco tiene hasta ahora los audios que circularon atribuidos a una de las empleadas, pero de momento sostienen que “todavía no está claro qué está investigando la Justicia”. La instancia actual es la de recolectar pruebas, testimonios, y evaluarlos. “No es habitual”, aseguran.