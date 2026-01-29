Edenor y Edesur: fijan nuevo cuadro de subsidios eléctricos y afectarán a las facturas

El SEF busca que los hogares más vulnerables accedan a un bloque de consumo básico con precios reducidos, unificando los beneficios que antes se otorgaban según los niveles 1, 2 y 3 de segmentación. La normativa fue oficializada mediante las Resoluciones 21/2026 y 22/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas en el Boletín Oficial.

El sistema establece bloques de consumo base según la estacionalidad: para los meses de alta demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) el tope subsidiado será de 300 kWh mensuales, mientras que en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre se reducirá a 150 kWh.

Durante 2026, se aplicará además una bonificación extraordinaria de hasta el 25% sobre el precio del consumo base, que se suma a la bonificación general del Precio Estacional (PEST). La Secretaría de Energía podrá ajustar este porcentaje según las necesidades, sin superar el límite del 25%.

Por último, entidades de bien público y clubes de barrio recibirán el subsidio sobre el 100% de su consumo, sin estar sujetos a los topes de los bloques base. Las distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en diarios de circulación masiva dentro de cinco días.