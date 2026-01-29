General |

Edenor y Edesur: fijan nuevo cuadro de subsidios eléctricos y afectarán a las facturas

El nuevo esquema de subsidios eléctricos rige desde el 16 de enero y ajusta los bloques de consumo, lo que hará subir las próximas facturas.

El Gobierno nacional puso en vigencia un nuevo esquema tarifario para las distribuidoras Edenor y Edesur a través del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que impactará en las próximas facturas residenciales. La medida rige de manera retroactiva desde el 16 de enero de 2026 e incluye también a quienes generan su propia energía y la inyectan a la red.

El SEF busca que los hogares más vulnerables accedan a un bloque de consumo básico con precios reducidos, unificando los beneficios que antes se otorgaban según los niveles 1, 2 y 3 de segmentación. La normativa fue oficializada mediante las Resoluciones 21/2026 y 22/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas en el Boletín Oficial.

El sistema establece bloques de consumo base según la estacionalidad: para los meses de alta demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) el tope subsidiado será de 300 kWh mensuales, mientras que en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre se reducirá a 150 kWh.

Durante 2026, se aplicará además una bonificación extraordinaria de hasta el 25% sobre el precio del consumo base, que se suma a la bonificación general del Precio Estacional (PEST). La Secretaría de Energía podrá ajustar este porcentaje según las necesidades, sin superar el límite del 25%.

Además Explosión e incendio en una fabrica de productos quimicos

Por último, entidades de bien público y clubes de barrio recibirán el subsidio sobre el 100% de su consumo, sin estar sujetos a los topes de los bloques base. Las distribuidoras deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en diarios de circulación masiva dentro de cinco días.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados