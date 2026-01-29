Milei volvió a cargar contra Paolo Rocca

“DATO”, escribió el mandatario al compartir un posteo del usuario libertario Ziberal que afirmaba: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”. Se trata de la tercera embestida directa del Presidente contra el principal referente del holding industrial, en medio de una tensión creciente entre la Casa Rosada y el grupo empresario.

El trasfondo inmediato del conflicto es la licitación para la provisión de tubos destinados a un gasoducto en Vaca Muerta, que finalmente fue adjudicada a la firma india Welspun por unos USD 203 millones, cerca de un 25% menos que la última oferta presentada por Tenaris, la filial de Techint. Por primera vez en décadas, una compañía extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro estratégico.

La posición de Techint

Desde Techint cuestionaron el proceso y denunciaron competencia desleal, al señalar que la propuesta ganadora incluye insumos chinos subsidiados y se concretó tras la eliminación de la protección arancelaria a la industria nacional.

También dejaron trascender que evalúan iniciar acciones por presunto dumping. El Gobierno, en cambio, descartó la aplicación de medidas antidumping y sostuvo que esos subsidios perjudican a otros países, no a la Argentina. “No vamos a pagar más caros los caños”, justificaron fuentes oficiales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión y explicó que incluso bajo el esquema de “compre nacional” la diferencia de precios era difícil de justificar. Reveló además que, una vez abiertas las ofertas, Techint habría manifestado su disposición a igualar el valor ganador, reduciendo su cotización en torno al 40%, y que también reclamó un derecho de preferencia para mejorar cualquier propuesta rival, algo que fue rechazado por el Ejecutivo.

Privilegios empresariales

Milei aprovechó el episodio para reforzar su discurso contra lo que considera privilegios empresariales. En X apuntó contra periodistas, economistas y políticos que cuestionaron la apertura comercial y los acusó de responder a intereses particulares. También bautizó a Rocca como “Don Chatarrín de los tubitos caros”, en alusión a la liberalización de la exportación de chatarra dispuesta en enero de 2025, una medida que impactó de lleno en Techint.

Las críticas se extendieron al plano presencial. Durante su discurso en la Derecha Fest de Mar del Plata, el Presidente volvió a apuntar contra el CEO del grupo industrial y denunció a los sectores que “hacen negocios turbios con el Estado”. Allí ratificó su decisión de avanzar con la desregulación y sostuvo que “si el capitalista tiene productos más caros y de peor calidad, no es digno del favor del Estado y debe ir a la quiebra”.

Para el Gobierno, el enfrentamiento forma parte de una transformación cultural orientada a dejar atrás el proteccionismo y el intervencionismo. Para Techint, en cambio, la apertura sin resguardos pone en riesgo la industria y el empleo. En ese contrapunto, Milei eligió profundizar la disputa y presentar el caso como un emblema de su cruzada contra el estatismo y a favor de un capitalismo sin privilegios.