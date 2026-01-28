Un hombre quiso tocar un lobo marino y desató una pelea en la playa

El conflicto comenzó cuando esta persona se acercó a tocar al animal, que reaccionó abriendo su boca y tratando de alcanzar la mano, mientras que las imágenes se hicieron virales en las redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en que el lobo marino reacciona de forma defensiva al sentir la proximidad humana. Entre gritos y reclamos, varias personas le exigieron que se alejara y dejara tranquilo al animal.

IMG_3165

“No lo toques, ¿sos boludo?”, se escucha decir a una mujer que le exige que se retire. “¿Te parece gracioso? Es peligroso, te puede comer”, agrega, mientras otro hombre advierte que el animal presentaba una herida y podía reaccionar de forma violenta.

Lejos de retroceder definitivamente, el hombre se apartó unos pasos, pero volvió a acercarse, minimizando el riesgo y desoyendo los pedidos.

El hombre defendió su actitud con frases desafiantes y terminó respondiendo con insultos a quienes lo increpaban. Mientras tanto, otros turistas expresaban su indignación en voz alta, cuestionando la imprudencia de acercarse a un animal silvestre y potencialmente estresado.

El lobo marino, por su parte, permanecía en la arena sin posibilidad de alejarse hacia el mar, lo que reforzó la hipótesis de que se encontraba lastimado.

Mientras una persona filmaba la escena con su celular, se escuchaban de fondo los comentarios de otros testigos que repudiaban la actitud: “Mirá cómo se pone, es un ganso” y “Es un pelotudo, nunca vi a un tipo más pelotudo”.

Especialistas suelen explicar que estos animales pueden salir a descansar a la costa, pero también que una lesión o el agotamiento pueden volverlos más vulnerables y reactivos frente a estímulos externos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundación Mundo Marino (@fundacionmundomarino)

En el marco de la temporada de verano y la llegada de miles de turistas, la Fundación Mundo Marino emitió una guía para que los visitantes de la costa argentina sepan cómo actuar ante el encuentro con fauna marina en la playa sin poner en riesgo el bienestar animal. Ante el encuentro con lobos y elefantes marinos, se recomendó:

En caso de que estén sanos y tranquilos hay que mantener distancia, no acercarse y asegurarse de que las mascotas también se mantengan alejadas. Si tiene una cría o está herido se recomienda contactar a un centro de rescate o a autoridades locales.