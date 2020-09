A 92 años de su nacimiento, recordamos a Adam West

el-malevolo-guason-atrapa-a-batman-y-robin-1966-espanol-latino.mp4

El primer superhéroe

En 1959, el artista se mudó a Hollywood junto a su esposa y sus dos hijos con la esperanza de hacer su gran salto a la fama como actor. Fue ahí cuando adoptó el nombre artístico “Adam West”.

Por varios años participó como artista invitado a múltiples series televisivas y en roles secundarios en varias películas pero no obtenía papeles protagónicos. Ante la necesidad de dinero para mantener a su familia, West participó en un comercial de Nesquik en el que pretendía ser un agente secreto.

En ese momento, los cómics de Batman estaban teniendo mucho éxito y la cadena ABC compró los derechos para hacer una serie televisiva. El productor del programa William Dozier vio la propaganda del producto de Nestlé, quedó encantado con el talento de West y el resto es la historia conocida.

Adam West anciano y con dibujo cortado.jpg

Las pasiones nunca se abandonan

A finales de los 80, West ya era más grande y debía abandonar su lugar como el icónico Batman para darle paso a talentos más jóvenes. Sin embargo, su carrera estaba lejos de terminarse.

No volvió a tener grandes papeles protagónicos pero no por eso dejó de lado su pasión: la actuación. Participó como invitado en muchas series animadas haciendo voces increíbles, entre ellas: Kim Possible, Los padrinos mágicos, Los Simpsons, Futurama y en Padre de Familia, donde interpretaba el papel de uno de los personajes más graciosos y queridos por los fans, “el alcalde Adam West”.

adam-west-the-only-the-big-bang-theory-spanish-subtitles.mp4

Su última participación en la televisión fue en la exitosa serie de Warner The Big Bang Theory, donde hizo una cómica declaración sobre los mejores Batman de la historia que sería recordada para siempre por los fans: “En la lista el primero debería ser yo (Adam West), luego Michael Keaton, Kilmer, Lego (película animada), Bale y el niño bonito George Clooney”.