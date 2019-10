En el programa de Almorzando con Mirtha Legrand, el actor confirmó que se usó un doble y expresó: "Odio esas escenas, hay cosas que a mí me resultan y lo saben en Polka. Tengo la suerte de estar ahí que saben hasta dónde llego".

"Para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté... He hecho de todo, desnudos en teatro y cine, pero hoy teniendo una hija (Rufina) me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo. No soy ese actor que decís ‘mirá que machazo’, no me siento cómodo ahí", cerró el artista.

Cabe destacar que Cabré protagoniza, junto a Jazmín Stuart y Eleonora Wexler, "Tu parte del trato", una ficción que se estrenará mañana en TNT, el miércoles en El Trece y el jueves en Flow.

En aquella ficción, el protagonista, tras una noche en la que se propone beber para olvidar, conoce a Patricia (Stuart), con quien termina pasando una noche a puro sexo y drogas.

Allí, en medio de una charla en apariencia inocente, sellan un pacto por el cual deben librarse mutuamente de la persona que detestan. Al día siguiente, Patricia desaparece y el jefe de Carlos aparece muerto de una manera extremadamente cruenta. Tres años después, la misteriosa mujer reaparece exigiendo que se cumpla ‘su parte del trato’.