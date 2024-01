A un año del terrible accidente, Jeremy Renner volverá a actuar

El intérprete del personaje de Hawkeye -Ojo de Halcón- en la saga de películas y series de Marvel, reveló que es un paso muy importante para su carrera regresar al set de filmación de la serie “Mayor of Kingstown” para grabar la tercera temporada de su personaje de Mike McLusky, el alcalde de un pueblo donde, la industria principal es el encarcelamiento.

image.png

"Tenemos mucho que celebrar este año" expresó Jeremy Renner a los periodistas de CNN Andy Cohen y Anderson Cooper, “Me siento muy bendecido de tener tantas cosas por las que vivir. Tengo una familia gigante, una hija de 10 años. Habría decepcionado y arruinado la vida de muchas personas si hubiera fallecido. Hay mucho por lo que luchar. En mi opinión, la recuperación es un camino de un solo sentido. Todavía trabajo duro todos los días”.

Los periodistas le consultaron sobre su posible vuelta a la exitosa serie de Paramount + a lo que el actor respondió "Ha sido un año maravillosamente ocupado" -en referencia a su rehabilitación física después del accidente- “Creo que estoy listo y creo que soy lo suficientemente fuerte. Literalmente vuelvo en una semana”.

Jeremy Renner estuvo activo, manteniendo informados a sus fans sobre todas las instancias en su proceso de recuperación, e incluso hizo un esfuerzo extraordinario para estar lo suficientemente bien para caminar -con un bastón- por la alfombra roja en el estreno mundial de su serie “Rennervations” para Disney+.

En abril de 2023, en una entrevista con Diane Sawyer de ABC News, el actor contó detalles sobre cómo ocurrió exactamente el accidente y explicó que permitió que un doble realice más tareas físicas en el set de grabación. “Anoche no dormí nada sabiendo que hoy iba a tener que hablar de ello. No tengo excusas. Lo haría de nuevo” y agregó: “Me niego a que eso sea un trauma y una experiencia negativa. Es un hombre del que estoy orgulloso porque no dejaría que eso le pasara a mi sobrino. Cambio la narrativa de ser víctima, de cometer un error o de cualquier otra cosa. Me niego a que ese maldito recuerdo me persiga de esa manera”.

Las últimas informaciones, los actores Jeremy Renner y Jamie Foxx formaran parte del reinicio de la serie "Spawn", de 1997.